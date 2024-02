Oroscopo marzo 2024 Scorpione 🦂

Oroscopo del mese di marzo 2024 per il segno Scorpione 🦂

(23 ottobre ~ 22 novembre)

Sole in trigono (Pesci), dal 20 in quinconce (Ariete);

Luna nuova il 10 in trigono (Pesci) - Luna piena il 25 in semisestile (Bilancia);

Mercurio in trigono (Pesci), dal 10 in quinconce (Ariete);

Venere in quadratura (Acquario) dal 11 in trigono (Pesci);

Marte in quadratura (Acquario), dal 22 in trigono (Pesci);

Giove in opposizione (Toro);

Saturno in trigono (Pesci);

Urano in opposizione (Toro);

Nettuno in trigono (Pesci);

Plutone in quadratura (Acquario).

, Mercurio, Saturno e Nettuno e poi Venere e Marte in trigono all'area dello Scorpione, ti daranno supporto e coraggio. Avrai una sensazione di forza e stabilità sebbene le opposizioni di Giove e Urano potranno generare in te un punto di nervosismo. Dovrai stare attento alle incomprensioni, perché potrebbero sorgere delle barriere che renderanno difficile la comunicazione, perciò, presta attenzione alle tue parole e non dire nulla di cui in seguito potresti pentirti.Ecco come sarà il cielo del mese di marzo 2024 nei confronti della costellazione dello Scorpione.Inizialmente, Venere non sarà in aspetto molto armonico con il tuo cielo astrologico ma dalla seconda decade in poi ti regalerà momenti davvero felici. Cerca di essere più fiducioso affinché la porta del tuo cuore sia aperta alla magia. Influssi favorevoli renderanno i tuoi sentimenti più gioiosi che mai, ma per raggiungere la gioia finale dovrai mettere da parte la gelosia, perché sarà il tuo peggior nemico in questo periodo in cui i momenti più belli arriveranno con la Luna che si rinnova in trigono al tuo segno. Se sei single e ti stai chiedendo perché mai dovreste consultare l'oroscopo, sappi che tutti prima o poi incontreranno la loro anima gemella. Nei prossimi giorni Nettuno esalterà la tua ricerca dell'amore ideale, cerca di non impostare un livello troppo alto, altrimenti correrai il rischio di alimentare una fantasia irraggiungibile.Non è facile per nessuno lavorare in questo periodo, e soprattutto per te sarà più complicato riuscire a ottenere successi professionali. Per fortuna, Saturno sarà di buon aspetto, per cui non dovresti incontrare molti ostacoli sulla tua strada, quindi, tutto per te diventerà più semplice e fattibile. Riuscirai a realizzare alcuni dei tuoi sogni da tempo attesi e il risultato ti lascerà molto soddisfatto giacché avrai delle risposte che ti gratificheranno. Otterrai una conferma positiva alle tue aspettative oppure chiuderai un contratto redditizio. Soltanto, fai attenzione a non lasciarti ingannare da Plutone e, soprattutto, non ti fidare di persone che non conosci più che bene.È probabile che ti sentirai stanco e privo di forze. A causa di elevate pressioni sul lavoro, a un certo punto sentirai la necessità di abbassare le braccia e riposare. In questo caso non c'è niente di meglio che prenderti qualche giorno di pausa, magari nei fine settimana. Distraiti dagli obblighi e mettiti in contatto con la natura, lontano dal luogo di lavoro e dalle preoccupazioni quotidiane. Se hai difficoltà a dormire la notte, l'infuso di tiglio è il rimedio migliore per combattere l'ansia.I tuoi giorni fortunati del mese saranno: sabato 2, domenica 10 e venerdì 29 marzo 2024.