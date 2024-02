Oroscopo marzo 2024 Sagittario 🏹

Oroscopo del mese di marzo 2024 per il segno Sagittario 🏹

(23 novembre ~ 21 dicembre)

Sole in quadratura (Pesci), dal 20 in trigono (Ariete);

Luna nuova il 10 in quadratura (Pesci) - Luna piena il 25 in sestile (Bilancia);

Mercurio in quadratura (Pesci), dal 10 in trigono (Ariete);

Venere in sestile (Acquario) dal 11 in quadratura (Pesci);

Marte in sestile (Acquario), dal 22 in quadratura (Pesci);

Giove in quinconce (Toro);

Saturno in quadratura (Pesci);

Urano in quinconce (Toro);

Nettuno in quadratura (Pesci);

Plutone in sestile (Acquario).

non sarà un mese da ricordare tra i migliori per molti nativi Sagittario. Un giorno ti sentirai incompreso e il giorno dopo ti sembrerà di toccare il cielo con le mani. Specialmente nella seconda e terza decade, quando ti troverai sotto le quadrature di Venere, Marte, Saturno e Nettuno. Sarai costantemente preoccupato ed ansioso, anche se, tutto sommato, si tratterà di preoccupazioni per lo più immaginarie. Perciò, l'invito che ti faccio è di pensare con più ottimismo. Ricorda che domani raccoglierai ciò che semini oggi, quindi, cerca di mettere impegno in quello che fai.Ecco come sarà il cielo del mese di marzo 2024 nei confronti della costellazione del Sagittario.Ti sentirai agitato e scoraggiato. E la causa è che quasi tutti i pianeti stanno girando in quadratura dissonante con la tua area zodiacale. In particolare, Saturno, il "", ti farà risentire per qualcosa che è successo in passato, sebbene in realtà tu non abbia nulla da rimproverarti. Oppure, Nettuno ti farà sognare amori impossibili che ti sembreranno migliori di quello che hai in questo momento. Non ti dico di tornare con i piedi per terra perché non sarebbe corrispondente al tuo stato d'animo in questo momento, ma almeno cerca di apprezzare il legame che hai con la persona al tuo fianco. Nella seconda quindicina di marzo, con il Sole e Mercurio bendisposti, la tua relazione migliorerà . Se sei ancora single, per te ci sarà un turbinio di emozioni che ti faranno idealizzare l'amore. Fai attenzione perché qualcuno potrebbe approfittare della tua bontà e ne rimarresti deluso/a.Senza l'appoggio di Giove che in questo momento si trova in una zona neutra, ti sentirai preoccupato per il tuo futuro e privo di idee su come agire per fare in modo di migliorare la situazione. Potresti avere dei piccoli problemi. Pertanto, fino ad aprile è consigliabile procedere con grande cautela ed evitare investimenti finanziari troppo rischiosi. Presta attenzione alle nuove proposte che ti saranno presentate soprattutto nella seconda metà del mese. Prenditi del tempo per pensare. Confronta le offerte con il più crudo realismo se vuoi evitare di incorrere in qualche inganno. Verso la fine mese potrai finalmente portare a termine una situazione che hai in sospeso.Non farti impressionare da alcune tensioni che potresti avvertire all'inizio del mese, poiché Saturno tenterà in tutti i modi di destabilizzarti. Il tuo stato di salute non ti creerà grandi preoccupazioni ma, in ogni caso, cerca di fare una vita sana e tranquilla. Controlla la dieta e prenditi le pause necessarie al tuo benessere. La pratica di uno sport sarà un prezioso canale terapeutico che ti permetterà di liberarti dalle tensioni del momento.I tuoi giorni fortunati del mese saranno: mercoledì 6, sabato 16 e sabato 30 marzo 2024.