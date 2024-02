Oroscopo marzo 2024 Gemelli 👬

Oroscopo del mese di marzo 2024 per il segno Gemelli 👬

(21 maggio ~ 20 giugno)

Sole in quadratura (Pesci), dal 20 in sestile (Ariete);

Luna nuova il 10 in quadratura (Pesci) - Luna piena il 25 in trigono (Bilancia);

Mercurio in quadratura (Pesci), dal 10 in sestile (Ariete);

Venere in trigono (Acquario) dal 11 in quadratura (Pesci);

Marte in trigono (Acquario), dal 22 in quadratura (Pesci);

Giove in semisestile (Toro);

Saturno in quadratura (Pesci);

Urano in semisestile (Toro);

Nettuno in quadratura (Pesci);

Plutone in trigono (Acquario).

non si prospettano del tutto favorevoli per il segno dei Gemelli. Il fatto è che il transito di Saturno in quadratura con la tua area zodiacale potrebbe causarti non pochi fastidi, poiché mostra un atteggiamento del tutto disarmonico. Per fortuna ci sono altri pianeti che inizialmente transiteranno in trigono con il tuo cielo, tra cui Venere e Marte, che daranno una grinta speciale a tutto ciò che farai e ti permetteranno di cogliere le buone occasioni in arrivo.La tua relazione d'amore è la cosa più importante che hai, difendila da chi vuole danneggiarla con l'inganno e distruggerla. Ebbene, l'area dei sentimenti sarà piuttosto confusa durante i prossimi 31 giorni di marzo. Molto presto Venere andrà via dalla tua area dei sentimenti portandosi via i tuoi sogni. Tu sai bene che per essere felice hai bisogno di essere corrisposto nei sentimenti, ma le tue esperienze negative passate ti fanno temere di commettere gli stessi errori. Il tuo oroscopo ti invita ad avere maggiore fiducia in te stesso e nelle tue stelle, poiché nei momenti più bui sapranno brillare e illuminare il tuo cammino. I gemellini dal cuore libero avranno la possibilità di conoscere una persona con cui potranno condividere la loro felicità. Non ci sarà posto per le insicurezze. Perciò, esprimi i tuoi desideri con l'assennatezza che ti caratterizza e lasciati coinvolgere in una storia audace e imprevedibile.Per molti nativi Gemelli comincia una fase di miglioramenti nel proprio ambito lavorativo e/o professionale, soprattutto in campo economico. Questo è un buon momento per mettere in atto un piano che ti consenta di arrivare a un livello più alto nelle tue attività. Sarà meglio lasciare quei lavori che non ti consentono di crescere professionalmente, anche se questo ti metterà di fronte a nuove sfide. Con il tuo entusiasmo e la dedizione, saprai portare a termine i compiti assegnati, per questo è importante definire sin da adesso quali sono i tuoi progetti e gli obiettivi.Avrai energia e vitalità, ma non abusarne, altrimenti rischi di disperderle e andare incontro a un calo di entusiasmo. Qualche preoccupazione potrebbe minare la tua resistenza fisica. Le cose miglioreranno dopo la terza settimana. Evita di esagerare a tavola se non vuoi che i chili in più ti presentino il conto. Se non lo hai ancora fatto, questo è un momento eccellente per iniziare un'attività ginnica che stabilizzi il tuo benessere.I tuoi giorni fortunati del mese saranno: domenica 3, martedì 12 e lunedì 25 marzo 2024.