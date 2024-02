Oroscopo marzo 2024 Capricorno 🦄

Oroscopo del mese di marzo 2024 per il segno Capricorno 🦄

(22 dicembre ~ 20 gennaio)

Sole in sestile (Pesci), dal 20 in quadratura (Ariete);

Luna nuova il 10 in sestile (Pesci) - Luna piena il 25 in quadratura (Bilancia);

Mercurio in sestile (Pesci), dal 10 in quadratura (Ariete);

Venere in semisestile (Acquario) dal 11 in sestile (Pesci);

Marte in semisestile (Acquario), dal 22 in sestile (Pesci);

Giove in trigono (Toro);

Saturno in sestile (Pesci);

Urano in trigono (Toro);

Nettuno in sestile (Pesci);

Plutone in semisestile (Acquario).

delle qualità che ti differenziano dagli altri residenti dello zodiaco, sono la prudenza e la responsabilità per cui è difficile che tu faccia un passo falso. In quanto Capricorno, hai un carattere irremovibile e ragionevole insieme, perciò, non sarà una fatica per te adattarti alle rigide regole di Saturno che in questo momento si trova a due passi da te. Nei prossimi giorni ci saranno momenti in cui dovrai prendere delle decisioni importanti in diverse aree della tua vita, soprattutto in ambito sociale e sentimentale.Ecco come sarà il cielo del mese di marzo 2024 nei confronti della costellazione del Capricorno.A marzo ti sentirai amato e desiderato grazie al transito favorevole della maggior parte degli astri, soprattutto di quelli veloci, tra cui Venere che, oltre ad essere sostenitrice della bellezza e dell'amore, lo è anche del mondo sociale. Vivrai un'atmosfera romantica in compagnia della tua dolce metà, con dialoghi cordiali e una cornice ricca di esperienze incantevoli, specialmente nella prima metà del mese, prima che Mercurio comini a girare in quadratura alla tua area zodiacale. Se invece il tuo cuore è ancora libero, sotto questo cielo benevolo sarai in grado di conquistare il cuore di chiunque. Perciò, è il momento di mettere in campo tutto il tuo fascino e le possibili strategie di conquista, ma fai attenzione ai colpi di fulmine.Tu sai benissimo quali sono i tuoi obiettivi e non te ne allontani nonostante le difficoltà e gli impedimenti. Alcuni astrologi descrivono il Capricorno sul lavoro come una persona fredda e distaccata, ma la verità è che sei un lavoratore pratico e razionale. Ebbene, questo è un buon periodo che ti permetterà di arricchire le tue risorse e migliorare le entrate. Ci sono alcuni segnali che indicano il mese di marzo tra i periodi più importanti per te in questo primo semestre del 2024 a patto che non cercherai di fare tutto da solo. Sebbene sei in un momento assai redditizio e pieno di idee innovative, riuscirai a portare a termine i tuoi piani se lavorerai assieme ai tuoi colleghi e/o collaboratori.Cerca di vedere la vita con ottimismo e il tuo umore sarà rafforzato dalle stelle. Utilizza più tempo per concentrarti sulla tua dieta, in questo modo riuscirai a liberarti da alcuni disturbi digestivi che si stanno verificando da qualche tempo. Se senti il bisogno di sviluppare la tua resistenza muscolare, allora è giunto il momento di iniziare la pratica di uno sport. Soltanto, non chiedete troppo alle tue forze, fai un'attività rilassante e cerca di non cedere alle golosità.I tuoi giorni fortunati del mese saranno: venerdì 8, lunedì 18 e giovedì 28 marzo 2024.