Oroscopo marzo 2024 Cancro 🦀

Oroscopo del mese di marzo 2024 per il segno Cancro 🦀

(21 giugno ~ 22 luglio)

Sole in trigono (Pesci), dal 20 in quadratura (Ariete);

Luna nuova il 10 in trigono (Pesci) - Luna piena il 25 in quadratura (Bilancia);

Mercurio in trigono (Pesci), dal 10 in quadratura (Ariete);

Venere in quinconce (Acquario) dal 11 in trigono (Pesci);

Marte in quinconce (Acquario), dal 22 in trigono (Pesci);

Giove in quinconce sestile (Toro);

Saturno in trigono (Pesci);

Urano in sestile (Toro);

Nettuno in trigono (Pesci);

Plutone in quinconce (Acquario).

ti aiuterà a concretizzare i tuoi sogni. Inizierai questo mese di marzo 2024 con un atteggiamento più ottimista e positivo. La cordialità e il buon senso saranno gli strumenti che ti consentiranno di svolgere i tuoi compiti con più facilità . Tutto ciò ti aiuterà a far fronte alle nuove sfide in arrivo. Supererai gli ostacoli e raggiungerai i consensi che desideri nella vita. Insomma, puoi essere certo che gli alti e bassi che ti hanno caratterizzato fino a oggi, domani saranno dietro la porta.I segnali che manda Venere alla tua area zodiacale sono davvero positivi. Sembra incredibile, ma presto sentirai impellente il bisogno di affermare i tuoi sentimenti. Dovrai però attendere qualche giorno, poiché Venere sarà in buon aspetto solo nella seconda e terza decade. Avvertirai la necessità che la tua dolce metà sia accanto a te per darti affetto e contorto. Apprezzerai molto questi momenti, malgrado Saturno farà di tutto pur di ostacolare la comprensione con la persona amata. Per le coppie datate ci sarà lo stessa motivazione di quando vi siete conosciuti la prima volta. Se invece hai il cuore ancora libero, avrai la possibilità di conoscere una persona emozionante e interessante durante gli incontri sociali a cui parteciperai e questo potrebbe essere l'avvio di un'avventura molto romantica.Nelle previsioni di marzo ci sono buone prospettive di carriera e ottimi risultati nei periodi che si riferiscono dalla seconda settimana fino alla fine del mese. Dovrai tenere sott'occhio la prima decade, in quanto Saturno sarà piuttosto dissonante verso l'area zodiacale del Cancro. Perciò, è possibile che in questo periodo ci siano dei fraintendimenti. Esamina tutto con serenità prima di prendere degli impegni o firmare contratti. Sempre nella prima parte del mese, evita di fare acquisti per telefono e/o spese online per non incorrere nella necessità di dover poi restituire gli oggetti. Verso la fine del mese, gli influssi provenienti da Marte ti aiuteranno a superare gli ostacoli e il tuo reddito vedrà un sensibile aumento.Un calo di energia potrebbe verificarsi soprattutto nei primissimi giorni di marzo. Nulla che non possa essere superato con una dieta appropriata e qualche esercizio fisico, magari iscrivendoti a una palestra attrezzata. Una sana attività ben canalizzata ti darà i frutti che ti aspetti da essa. In generale, le energie non ti mancheranno, ma se vuoi essere proprio bravo/a, evita i cibi grassi e gli zuccheri e ti sentirai molto bene e capace di tutto.I tuoi giorni fortunati del mese saranno: sabato 2, lunedì 11 e domenica 31 marzo 2024.