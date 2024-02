Oroscopo marzo 2024 Bilancia ⚖️

Oroscopo del mese di marzo 2024 per il segno Bilancia ⚖️

(23 settembre ~ 22 ottobre)

Sole in quinconce (Pesci), dal 20 in opposizione (Ariete);

Luna nuova il 10 in quinconce (Pesci) - Luna piena il 25 nel segno (Bilancia);

Mercurio in quinconce (Pesci), dal 10 in opposizione (Ariete);

Venere in trigono (Acquario) dal 11 in quinconce (Pesci);

Marte in trigono (Acquario), dal 22 in quinconce (Pesci);

Giove in quinconce (Toro);

Saturno in quinconce (Pesci);

Urano in quinconce (Toro);

Nettuno in quinconce (Pesci);

Plutone in trigono (Acquario).

che ci siano grandi preoccupazioni in vista per i nativinei prossimi trentuno giorni. I transiti planetari saranno favorevoli per buona parte del mese di marzo. I passaggi prima di Mercurio in trigono, poi di Venere in sestile e Marte nel segno, contribuiranno a ricaricarti con un buon livello di energia. Fate soltanto attenzione a non spendere queste energie tutte in una volta. In ogni caso, vivrai un amore su misura secondo i tuoi sogni. Ottimi auspici si prevedono anche in area lavorativa.Ecco come sarà il cielo del mese di marzo 2024 nei confronti della costellazione della Bilancia.La tua vita sentimentale sarà sotto buone stelle per tutto il mese di marzo. Fiorirà l'armonia e con il tuo lui o lei, e gioirai della felicità che le stelle sanno dispensare agli innamorati. C'è poi da considerare il buon aspetto di Nettuno, che scioglierà le redini della tua fantasia. Sarai più corteggiato/a del solito e avrai l'audacia di esplorare le complessità dei giochi amorevoli. Tu che sei sempre piuttosto riservato, avrai l'ardire di mostrare alla persona che ami ciò di cui sei capace. Ovviamente, questo è un buon periodo anche per i bilancini single. Venere, il pianeta degli innamorati, sarà molto disponibile verso chi è solo e sogna di conquistare e lasciarsi affascinare dai sentimenti.In quanto nativo Bilancia hai una grande capacità riflessiva e un'ottima dialettica. A marzo sarai appoggiato inizialmente da Mercurio che ti aiuterà a mettere in risalto le tue qualità, comprese quelle che sono latenti. Usa la tua creatività e lasciarti guidare dall'intuito. Incarichi e responsabilità non ti scoraggeranno e la tua perspicacia ti farà distinguere dagli altri, perciò, in questo periodo potrai raccogliere adesioni e appoggi dalle persone intorno a te. Grazie anche ai buoni auspici di Giove e Saturno, sarai in grado di portare a compimento tutto ciò che intraprenderai.Poiché la tua sfida è riuscire a mantenere l'armonia e raggiungere un buon livello di concretezza, quando ti allontani dai tuoi obiettivi, è probabile che il tuo organismo ne soffra. Perciò, se vuoi mantenere alto il tuo benessere, sarà molto importante vivere in un ambiente gradevole. Uno stile di vita sano e felice favorirà il legame armonioso in famiglia, con gli amici e i colleghi di lavoro.I tuoi giorni fortunati del mese saranno: venerdì 1, domenica 10 e lunedì 25 marzo 2024.