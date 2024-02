Oroscopo marzo 2024 Acquario 🏺

Oroscopo del mese di marzo 2024 per il segno Acquario 🏺

(21 gennaio ~ 19 febbraio)

Sole in semisestile (Pesci), dal 20 in sestile (Ariete);

Luna nuova il 10 in semisestile (Pesci) - Luna piena il 25 in trigono (Bilancia);

Mercurio in semisestile (Pesci), dal 10 in sestile (Ariete);

Venere nel segno (Acquario) dal 11 in semisestile (Pesci);

Marte nel segno (Acquario), dal 22 in semisestile (Pesci);

Giove in quadratura (Toro);

Saturno in semisestile (Pesci);

Urano in quadratura (Toro);

Nettuno in semisestile (Pesci);

Plutone nel segno (Acquario).

è un mese molto importante per te dell'Acquario. Sarà un periodo favorevole per le relazioni in generale e determinante per lo sviluppo positivo dei tuoi progetti più importanti. I transiti di Venere, Marte e Plutone nel segno rafforzano questa tendenza e aggiungono un fattore di fortuna, soprattutto nella realizzazione dei tuoi sogni. È importante che impari a ritrovare la fiducia in te stesso, dato che spesso sei preda di dubbi o di precauzioni superflue.Ecco come sarà il cielo del mese di marzo 2024 nei confronti della costellazione dell'Acquario.Con l'arrivo del mese di marzo, i nati sotto il segno dell'Acquario avvertiranno la presenza di Venere sotto una luce più intensa. La relazione con l'altra metà entrerà in una fase di grande tenerezza e affetto reciproco. Dove una volta c'erano contrasti e accese discussioni, adesso è il momento di aprirsi e andare avanti. Ti sentirai impaziente di dare e ricevere affetto e si farà più forte in te l'aspirazione di proteggere la tua famiglia. Se ancora non hai l'anello al dito, ti troverai in più di un'occasione in linea diretta con l'arco di Cupido e, quando meno te lo aspetti, una sua freccia infiammerà il tuo cuore. Nelle giornate finali di questo mese primaverile, conoscerai una persona molto allegra e cordiale, proprio come piace a te.Marzo favorisce la vita lavorativa dei nati nel segno dell'Acquario. Nel campo delle attività e della professione, questo è un buon periodo in cui non ti mancherà una certa dose di dinamismo che ti permetterà di raggiungere traguardi molto importanti. Gli influssi di Marte nel segno ti daranno la possibilità di salire alcuni gradini nella tua carriera lasciando indietro gli altri. Per quelli che lavorano in proprio, sono previsti progressi significativi in tutto ciò che riguardano accordi e contratti commerciali. Accetta il suggerimento di una persona vicina a te, ti impedirà di imbarcarti in un progetto totalmente irrealizzabile.Sei per natura una persona resistente fisicamente ed emotivamente, ma in questo momento dovresti riguardarti, perché i transiti di Giove e Urano potrebbero spingerti a una certa smodatezza. Poiché le esagerazioni portano sempre delle difficoltà, faresti bene ad essere più cauto nella tua alimentazione, soprattutto nel consumo di bevande alcoliche. In questo modo potrai prenderti cura del sistema digestivo in generale e dell'intestino in particolare.I tuoi giorni fortunati del mese saranno: giovedì 7, lunedì 18 e sabato 30 marzo 2024.