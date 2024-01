Oroscopo febbraio 2024 Vergine 🤰

Oroscopo del mese di febbraio 2024 per il segno Vergine 🤰

(23 agosto ~ 22 settembre)

Sole in quinconce (Acquario) dal 19 in opposizione (Pesci);

Luna nuova il 10 in opposizione (Pesci) - Luna piena il 24 nel segno (Vergine);

Mercurio in trigono (Capricorno) dal 5 in quinconce (Acquario) dal 23 in opposizione (Pesci);

Venere in trigono (Capricorno) dal 16 in quinconce (Acquario);

Marte in trigono (Capricorno) dal 13 in quinconce (Acquario);

Giove in trigono (Toro);

Saturno in opposizione (Pesci);

Urano in trigono (Toro);

Nettuno in opposizione (Pesci);

Plutone in quinconce (Acquario).

sotto il segno della Vergine saranno i protagonisti di quest'oroscopo del mese di febbraio 2024. Perciò, se sei nato a cavallo tra agosto e settembre, sappi che stai per vivere un periodo pieno di cambiamenti e innovazioni. Alcuni eventi daranno origine a una grande metamorfosi nella tua vita. Continua a leggere qui sotto se vuoi capire che cosa il destino ma soprattutto le stelle hanno riservato per te in questi prossimi giorni.Nelle gelide giornate di febbraio 2024, i buoni auspici di Mercurio, Venere, Marte, Giove e Urano, tutti in trigono armonico al tuo segno, ti consentiranno di trascorrere momenti di gioia con la tua dolce metà , così come con la tua famiglia e gli amici. Se stai sognando l'armonia e l'equilibrio, presto troverai ciò che cerchi, grazie anche alla presenza benefica della Luna piena nel segno, che darà maggiore importanza alle questioni di cuore. Fai attenzione soltanto alla fine del mese, quando Mercurio si troverà in opposizione e smetterà di essere bendisposto. A quel punto è chiaro che il pianeta della comunicazione non potrà più aiutarti. Se sei ancora single, forse stai attraversando un momento delicato e hai bisogno di apportare qualche cambiamento alla tua vita. Non rimandare oltre. Averti vicino sarà un lusso perché saprai dare all'altra persona ciò di cui ha bisogno.Sarà meglio che ti concentri di più sull'attività lavorativa se vuoi migliorare le tue entrate economiche. Buone notizie per te arriveranno già dalla prima settimana con i transiti dei pianeti veloci in trigono alla tua area zodiacale. Da quel momento in poi tutto sarà possibile. Avrai una grande energia e creatività in tutte le questioni di lavoro, ma la cosa fondamentale è che anche il dialogo migliorerà e il nervosismo che c'è stato nelle ultime settimane scomparirà , consentendoti di essere più sereno. Non avere paura di affrontare nuove sfide. La tua intelligenza e la capacità di dimostrarti all'altezza dei nuovi confronti garantiranno i tuoi successi.Con Saturno in opposizione, a febbraio ci saranno alcune battute d'arresto a livello emotivo che ti renderanno irrequieto e nervoso. Attraverserai situazioni che metteranno a dura prova la tua pazienza. Questo stato d'instabilità provocherà un certo affaticamento. Il tuo obiettivo sarà di allentare le tensioni accumulate e lasciarti gli eccessi alle spalle. Fai ciò che ti fa stare bene, per esempio, la pratica di un'attività sportiva durante il tuo tempo libero.I tuoi giorni fortunati del mese sono: domenica 4, venerdì 16 e sabato 24 febbraio 2024.