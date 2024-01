Oroscopo febbraio 2024 Toro 🐂

Oroscopo del mese di febbraio 2024 per il segno Toro 🐂

(20 aprile ~ 20 maggio)

Sole in quadratura (Acquario) dal 19 in sestile (Pesci);

Luna nuova il 10 in sestile (Pesci) - Luna piena il 24 in trigono (Vergine);

Mercurio in trigono (Capricorno) dal 5 in quadratura (Acquario) dal 23 in sestile (Pesci);

Venere in trigono (Capricorno) dal 16 in quadratura (Acquario);

Marte in trigono (Capricorno) dal 13 in quadratura (Acquario);

Giove nel segno (Toro);

Saturno in sestile (Pesci);

Urano nel segno (Toro);

Nettuno in sestile (Pesci);

Plutone in quadratura (Acquario).

il dieci febbraio conferirà al Toro una personalità travolgente. Tutti cadranno estasiati ai tuoi piedi. Perciò, abbi più fiducia in te stesso e in tutto ciò che fai. Se stai pensando a un cambiamento, qualunque esso sia, l'inizio del mese è il momento più propizio. Buone opportunità sono in arrivo e tu dovrai solo scegliere tra le migliori. Sarai tentato a chiedere delle risposte relative al tuo futuro, ma nessuno può sapere in anticipo ciò che dovrà ancora accadere.Il buon Giove è bendisposto verso il tuo spazio di cielo e ti darà la gioia di vivere una storia sentimentale molto serena e piena di soddisfazioni. Potrai iniziare a fare progetti con la persona che hai vicino. Per le coppie datate sarà come rivivere una seconda luna di miele. Se hai avuto un disaccordo, questo è un buon momento per parlare e appianare gli spigoli. Dovrai però cercare di contenere la tua eccesiva gelosia per non rovinare i tuoi momenti magici. Non lasciarti trasportare dall'ira perché di sicuro ti farà soffrire. È tempo di costruire insieme a lui o lei il vostro futuro. Se sei single e vuoi dichiarare il tuo amore, muoviti senza mezzi termini. Il magnetismo che irradierai in questi giorni ti consentirà di conquistare chiunque tu voglia. I giovani Toro innamorati che decideranno di convivere in questo secondo mese dell'anno, saranno stretti da un legame sereno e duraturo.Le cose sul lavoro non sembrano andare altrettanto bene come nel privato. Mercurio si appresta a transitare in quadratura al tuo cerchio astrologico. Da questa posizione il pianeta delle capacità e delle competenze non riuscirà a renderti efficiente nelle tue attività . Perciò, è necessario che tu sia molto prudente nelle decisioni che prenderai, perché corri il rischio di commettere errori o di non riuscire a cogliere le occasioni in arrivo. Concentrati solo su ciò che stai facendo, altrimenti potresti non essere in grado di raggiungere i tuoi obiettivi. Se stai cercando un lavoro, la situazione in questo momento è piuttosto complicata, ma alla fine del mese una sorpresa ti riporterà la gioia.A febbraio avrai in Plutone un sabotatore del tuo benessere, anche se per fortuna i suoi influssi in quadratura non funzioneranno tutti i giorni. Oltre a creare tensione e nervosismo, il pianeta del disfacimento può dare origine ad affaticamento e a difficoltà nel trovare un buon dialogo con le persone. Per prevenire questi disagi sarà sufficiente riposare di più ed essere più misurati quando si tratta di cibo. Una dieta con meno grassi e più ore di sonno possono essere la soluzione per evitare possibili malesseri.I tuoi giorni fortunati del mese sono: venerdì 9, lunedì 19 e giovedì 29 febbraio 2024.