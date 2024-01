Oroscopo febbraio 2024 Scorpione 🦂

Oroscopo del mese di febbraio 2024 per il segno Scorpione 🦂

(23 ottobre ~ 22 novembre)

Sole in quadratura (Acquario) dal 19 in trigono (Pesci);

Luna nuova il 10 in trigono (Pesci) - Luna piena il 24 in sestile (Vergine);

Mercurio in sestile (Capricorno) dal 5 in quadratura (Acquario) dal 23 in trigono (Pesci);

Venere in sestile (Capricorno) dal 16 in quadratura (Acquario);

Marte in sestile (Capricorno) dal 13 in quadratura (Acquario);

Giove in opposizione (Toro);

Saturno in trigono (Pesci);

Urano in opposizione (Toro);

Nettuno in trigono (Pesci);

Plutone in quadratura (Acquario).

c'è dubbio che febbraio sarà un mese piuttosto complicato per molti nativi Scorpione, soprattutto a causa delle quadrature del Sole, Mercurio, Venere e Marte, e dell'opposizione di Giove, che ti causeranno non pochi problemi. Ti sentirai nervoso e dovrai sforzarti per essere più assertivo. Saranno messi in rilievo i tuoi eccessi e il tuo comportamento sarà più litigioso. Tuttavia, la Luna si rinnoverà in trigono alla tua area zodiacale e infonderà più fiducia in te stesso, riducendo le tensioni, aiutandoti a trascorrere serenamente le giornate di febbraio.L'emotività insita nello Scorpione può fare in modo che alcune cose nella tua vita sentimentale non funzionino come dovrebbero. Scene di gelosia, litigi e persino una rottura temporanea della relazione saranno il tema di questo mese di febbraio. In questo caso, un pizzico di buon senso e un briciolo di pazienza possono fare miracoli. In ogni caso, quando l'amore finisce, la scelta più logica è quella di intraprendere subito una nuova storia. Se sei ancora single, presto si creeranno nuove opportunità . Sappi che quando l'amore vuole stabilirsi nella vita di uno dei suoi prediletti, appare dove e quando lo ritiene opportuno. Questo è proprio ciò che accadrà a te. Con tua grande sorpresa scoprirai d'essere legato a una persona che hai sempre visto come amico/a e che non avresti mai immaginato che un giorno te ne saresti innamorato.All'inizio di febbraio dovrai agire con grande prudenza e rimandare a tempi migliori qualsiasi richiesta di promozione o aumento della retribuzione. Poi, a partire dalla seconda settimana riceverai gli influssi benefici della Luna che formerà un trigono armonico con il tuo cielo natale. Man mano che cresce, il nostro satellite darà un extra di luce e di energia al tuo temperamento. Vedrai un miglioramento dei tuoi interessi commerciali. Saranno maggiormente favoriti gli autonomi e i professionisti. Vivi, divertiti e assapora il miele del successo che si presenterà nella tua vita e che ti sei guadagnato.Plutone, il tuo pianeta governatore, in posizione dissonante, tenderà a maltrattarti soprattutto a livello emotivo. Sentimenti di frustrazione, ripicche e gelosia potrebbero dare origine a disturbi digestivi e forti mal di testa. Somatizzerai più di quanto tu possa immaginare e ti sentirai come una tigre chiusa in gabbia che non può liberare la sua furia. Il tuo oroscopo consiglia vivamente di prendere la vita con più calma e approfittare dei momenti liberi per fare escursioni o praticare sport, come il nuoto o il ciclismo.I tuoi giorni fortunati del mese sono: martedì 6, domenica 18 e lunedì 26 febbraio 2024.