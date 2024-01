Oroscopo febbraio 2024 Sagittario 🏹

Oroscopo del mese di febbraio 2024 per il segno Sagittario 🏹

(23 novembre ~ 21 dicembre)

Sole in sestile (Acquario) dal 19 in quadratura (Pesci);

Luna nuova il 10 in quadratura (Pesci) - Luna piena il 24 in quadratura (Vergine);

Mercurio in semisestile (Capricorno) dal 5 in sestile (Acquario) dal 23 in quadratura (Pesci);

Venere in semisestile (Capricorno) dal 16 in sestile (Acquario);

Marte in semisestile (Capricorno) dal 13 in sestile (Acquario);

Giove in quinconce (Toro);

Saturno in quadratura (Pesci);

Urano in quinconce (Toro);

Nettuno in quadratura (Pesci);

Plutone in sestile (Acquario).

, giacché il mese di febbraio è costellato da diverse quadrature che stanno oscurando questa nona Casa astrologica, a cominciare da Saturno e Nettuno. Dovrai stare in guardia perché il pianeta della fantasia potrebbe riempirti di troppe illusioni. Nemmeno potrai contare sul sostegno di Giove, il tuo pianeta governatore, perché si trova in una zona neutra e potrà fare ben poco per te. Perciò, se vuoi realizzare i tuoi progetti, sarà meglio che ti metti al lavoro al più presto possibile, altrimenti potresti perdere delle opportunità.Sul versante sentimentale, in generale, febbraio sarà un mese sorprendente per molti sagittari innamorati. In arrivo c'è una carica di energia, rilasciata da Venere, che ti renderà più emotivo e romantico. Questo significa che se ultimamente hai avuto dei conflitti con la persona del cuore, ora ci saranno momenti ideali per una riconciliazione. Approfitta soprattutto della prima decade per rafforzare il tuo legame affettivo e per crescere assieme a colui o colei che ami, perché la quadratura formata dalla Luna nuova con la tua area zodiacale potrebbe generare alcuni problemi in ambiente familiare. Se sei libero da legami affettivi, avrai la possibilità di trovare il grande amore della tua vita. Alla fine del mese si presenterà l'occasione di vivere una storia speciale che presto di trasformerà in un grande amore e una relazione destinata a durare nel tempo.La vita ti riserva una bella sorpresa. Proprio quando non ti aspetti nulla, è il momento delle ricompense. Mercurio e Venere in buona posizione favoriranno ogni tipo di impresa e ti faranno sentire la loro energia positiva. Un atteggiamento costruttivo da parte tua ti permetterà di risolvere una situazione d'incertezza. Affidati soprattutto alle tue capacità e agisci sempre in modo responsabile, vedrai che la tua esperienza alla fine trionferà portandoti ottimi risultati. Nella seconda metà del mese potrai realizzare i tuoi progetti più ambiziosi e farai in modo di aumentare i profitti.La Luna nuova in quadratura porterà alcuni fastidiosi sintomi, ma non è necessario che ti allarmi. Se soffri di un disagio che ti preoccupa, vai subito dal tuo medico curante o consulta uno specialista per quel tipo di sintomatologia. Sicuramente per te il benessere è una parte importante della vita, basterà non ignorare le regole di sana alimentazione, esercizio fisico e riposo. Seguendo queste tre linee guida non andrai a disturbare il tuo equilibrio.I tuoi giorni fortunati del mese sono: giovedì 1, lunedì 12 e sabato 24 febbraio 2024.