Oroscopo febbraio 2024 Pesci 🐟

Oroscopo del mese di febbraio 2024 per il segno Pesci 🐟

(20 febbraio ~ 19 marzo)

Sole in semisestile (Acquario) dal 19 nel segno (Pesci);

Luna nuova il 10 nel segno (Pesci) - Luna piena il 24 in opposizione (Vergine);

Mercurio in sestile (Capricorno) dal 5 in semisestile (Acquario) dal 23 nel segno (Pesci);

Venere in sestile (Capricorno) dal 16 in semisestile (Acquario);

Marte in sestile (Capricorno) dal 13 in semisestile (Acquario);

Giove in semisestile (Toro);

Saturno nel segno (Pesci);

Urano in semisestile (Toro);

Nettuno nel segno (Pesci);

Plutone in semisestile (Acquario).

è sempre un momento di importanti cambiamenti per i Pesci. Ciò significa che una nuova fase sta per iniziare soprattutto in ambito lavorativo, poiché l'ottima posizione di Mercurio favorirà la comunicazione. Inoltre, Urano in semisestile stimolerà la tua originalità di pensiero. Da non sottovalutare la spinta che arriverà anche dal Sole, Venere, Giove e Plutone, entrambi bendisposti verso la tua area zodiacale, per cui si verificheranno situazioni che ti aiuteranno a vivere momenti davvero speciali.Nuove illusioni entreranno nella tua vita e ti aiuteranno a vedere tutto con occhi diversi e questo ti renderà molto felice. Rimani aperto al cambiamento e a ciò che il destino ti porta, perché potrebbe sorprenderti piacevolmente. Venere sarà molto favorevole alla tua area dei sentimenti. Il pianeta della bellezza ti promette la guarigione di tutte le ferite del cuore, ovviamente, se non l'hai fatta toppo grossa. Perciò, se la tua storia d'amore fosse entrata in una fase di crisi molto importante, non solo gli influssi venusiani potranno fare ben poco, ma, calcolando la presenza scomoda di Saturno nel tuo cielo, i problemi che già hai potrebbero acuirsi. Se sei ancora single, è pur vero che in alcune occasioni è preferibile mantenere l'indipendenza ma dato il tuo carattere altruistico e sensibile, hai bisogno di sentire sempre l'amore molto vicino.Avere Giove benevolo verso la tua costellazione significa che nelle prossime settimane il gigante buono potrà aiutarti a risolvere quasi ogni tuo problema. Se a tutto questo si aggiungono le energie favorevoli di Mercurio, Venere, Marte e Plutone, è chiaro che non ci saranno ostacoli nel proseguimento delle tue attività . Ecco perché nel tuo oroscopo di febbraio c'è l'invito a sfruttare tutte le tue doti di creatività e intuizione affinché queste abilità ti facciano emergere durante un periodo dell'anno particolarmente favorevole per te. Lavora sodo e l'astrologo Jennaro ti assicura che avrai ottimi risultati.Troppo spesso tendi a sottovalutare i segnali che il tuo corpo ti invia, così come eviti di consultarti con il tuo medico. Faresti bene a non lasciarti trasportare dall'eccessivo lavoro perché ciò potrebbe influire negativamente sul tuo benessere. In ogni caso, sarà meglio evitare che le energie disarmoniche di Saturno rimangano dentro di te. Fai sport, cammina molto o corri, oppure vai in palestra. Basta scaricare le tensioni e tornerà il buonumore.I tuoi giorni fortunati del mese sono: domenica 11, lunedì 19 e venerdì 23 febbraio 2024.