Oroscopo febbraio 2024 Leone 🦁

Oroscopo del mese di febbraio 2024 per il segno Leone 🦁

(23 luglio ~ 22 agosto)

Sole in opposizione (Acquario) dal 19 in quinconce (Pesci);

Luna nuova il 10 in quinconce (Pesci) - Luna piena il 24 in semisestile (Vergine);

Mercurio in quinconce (Capricorno) dal 5 in opposizione (Acquario) dal 23 in quinconce (Pesci);

Venere in quinconce (Capricorno) dal 16 in opposizione (Acquario);

Marte in quinconce (Capricorno) dal 13 in opposizione (Acquario);

Giove in quadratura (Toro);

Saturno in quinconce (Pesci);

Urano in quadratura (Toro);

Nettuno in quinconce (Pesci);

Plutone in opposizione (Acquario).

nel segno del Leone sono persone che hanno un enorme bisogno di distinguersi dagli altri. Molto presto sentirai addosso i raggi benefici della Luna che si rinnoverà in quinconce alla tua area zodiacale. I suoi influssi ti aiuteranno a crescere ed emergere da una situazione di stallo abbastanza insolita per te. Nella seconda parte del mese, il Sole ti invierà la sua meravigliosa energia di prosperità, mentre Mercurio, Venere e Marte, sebbene di fronte, ti daranno la forza necessaria per fare grandi passi in avanti.Nonostante la tua area zodiacale dedicata ai sentimenti sarà essenzialmente assente dalla presenza di pianeti, durante il mese di febbraio 2024 l'attività affettiva prospererà, anche se non sempre riuscirai a vedere il bicchiere mezzo pieno, poiché Saturno sta creando un clima di contrasto e di lotte all'interno della tua relazione amorosa. Sarà necessario controllare il nervosismo e la tensione, che in alcuni casi potrebbero metterti il bastone tra le ruote e farti vivere un periodo di litigi. Se sei single, il pianeta della bellezza ti garantirà una quota aggiuntiva di fascino che ti condurrà direttamente alla conquista della persona che hai scelto di vivere al tuo fianco.È in arrivo un periodo molto importante per te, con grandi possibilità nel campo delle attività. La Luna ti fornirà la sua energia affinché realizzi i tuoi piani. Anche Mercurio e Marte saranno inizialmente bendisposti verso il tuo segno e ti stimoleranno la mente portandoti idee brillanti. Riceverai proposte interessanti e molto promettenti, sebbene i risultati non saranno immediati. È possibile che vedrai realizzato un vecchio progetto. Se stai cercando un lavoro o vuoi cambiare quello che hai adesso, sii sereno e attendi con ottimismo, ma, soprattutto, non rivelare a nessuno i tuoi piani, perché i tradimenti sono in agguato.Qualcosa che non dipende da te ti preoccupa, ma con la forza interiore che hai supererai le difficoltà. Quando un Leone si sente bene, va tutto alla grande, e in questo mese di febbraio andrà tutto a meraviglia. Fai attenzione soltanto agli sprechi di denaro poiché ti prende lo sconforto quando finiscono i soldi. Alcuni eccessi saranno presenti nel consumo di cibo, perciò, è possibile che la pressione sanguigna aumenterà se non adotterai un regime alimentare adeguato.I tuoi giorni fortunati del mese sono: mercoledì 7, giovedì 15 e domenica 25 febbraio 2024.