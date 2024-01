Oroscopo febbraio 2024 Gemelli 👬

Oroscopo del mese di febbraio 2024 per il segno Gemelli 👬

(21 maggio ~ 20 giugno)

Sole in trigono (Acquario) dal 19 in quadratura (Pesci);

Luna nuova il 10 in quadratura (Pesci) - Luna piena il 24 in quadratura (Vergine);

Mercurio in quinconce (Capricorno) dal 5 in trigono (Acquario) dal 23 in quadratura (Pesci);

Venere in quinconce (Capricorno) dal 16 in trigono (Acquario);

Marte in quinconce (Capricorno) dal 13 in trigono (Acquario);

Giove in semisestile (Toro);

Saturno in quadratura (Pesci);

Urano in semisestile (Toro);

Nettuno in quadratura (Pesci);

Plutone in trigono (Acquario).

è consigliabile procedere con grande cautela ed evitare investimenti finanziari troppo rischiosi. Saturno si farà sentire con tutta la sua potenza giacché girerà in quadratura dissonante alla tua costellazione. In pratica, il pianeta del tempo ti farà sembrare d'aver tirato il freno a mano, riportandoti indietro nel tempo. Qualsiasi pensiero negativo sul tuo passato può destabilizzarti emotivamente. Toglitelo dalla mente e il tuo umore migliorerà in modo significativo.Con Saturno in quadratura al tuo segno, sarà come se il cielo agitasse vecchi ricordi sotto il tuo naso facendoti reagire in modo eccessivo, se non proprio aggressivo. Misura le tue parole mentre discuti con la tua metà . Lasciati trasportare dall'intuito quando esprimi i tuoi sentimenti. Un comportamento sincero farà dissipare rapidamente ogni incomprensione. Se metterai da parte il tuo orgoglio, lui o lei ti perdonerà . Soprattutto, Fai attenzione ai pettegolezzi, ci sono persone interessate affinché la tua relazione d'amore fallisca. La famiglia e i figli esigeranno maggiori attenzioni, perciò, non li trascurare. Se sei ancora single, presto avrai il sostegno di Venere, quindi, la seconda metà di febbraio sarà eccellente e ti consentirà di trovare la persona giusta da corteggiare. L'opportunità di incontrare il vero amore potrebbe arrivare alla fine del mese.Mercurio, Venere e Marte per la maggior parte in trigono e Giove in semisestile, ti consentiranno di fare progressi senza un minimo di complicazioni. Tutto questo si traduce che per te è in arrivo un periodo piuttosto fortunato, in particolar modo nella seconda quindicina. Perciò, sarà meglio accantonare i vecchi programmi obsoleti, e accogliere tutto ciò che è nuovo, poiché, sebbene con qualche difficoltà , le nuove idee e progetti ti porteranno grandi soddisfazioni. Soltanto, stai attento se devi firmare un nuovo accordo o contratto. Leggi bene i documenti e vedi di non buttare soldi in investimenti finanziari che non siano vantaggiosi per il futuro.Le indisposizioni più frequenti a febbraio deriveranno dal troppo lavoro e dagli sforzi eccessivi. Sentirai le tue articolazioni tormentarti più del solito, mentre le contratture ti causeranno dolore. Per ottimizzare il tuo benessere, il consiglio è di impegnarti in attività rilassanti come lo Yoga e la meditazione che possono darti la calma di cui hai bisogno per prendere decisioni importanti. Prenditi del tempo per rilassarti.I tuoi giorni fortunati del mese sono: domenica 4, martedì 13 e mercoledì 28 febbraio 2024.