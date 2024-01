Oroscopo febbraio 2024 Capricorno 🦄

Oroscopo del mese di febbraio 2024 per il segno Capricorno 🦄

(22 dicembre ~ 20 gennaio)

Sole in semisestile (Acquario) dal 19 in sestile (Pesci);

Luna nuova il 10 in sestile (Pesci) - Luna piena il 24 in trigono (Vergine);

Mercurio nel segno (Capricorno) dal 5 in semisestile (Acquario) dal 23 in sestile (Pesci);

Venere nel segno (Capricorno) dal 16 in semisestile (Acquario);

Marte nel segno (Capricorno) dal 13 in semisestile (Acquario);

Giove in trigono (Toro);

Saturno in sestile (Pesci);

Urano in trigono (Toro);

Nettuno in sestile (Pesci);

Plutone in semisestile (Acquario).

forze congiunte di Mercurio, Venere e Marte nella tua area zodiacale ti forniranno un'energia traboccante e ti consentiranno di consolidare i legami affettivi. Intanto, Urano e Plutone garantiranno l'armonia, così lascerai da parte le preoccupazioni che hanno segnato le ultime settimane, mentre gli influssi trigoni di Giove renderanno frenetiche le tue prossime giornate, soprattutto nella parte finale di febbraio, quando ci sarà un periodo di buona fortuna per molti Capricorno.Tieniti pronto a vivere un periodo sentimentale veramente speciale. Venere in transito nella tua costellazione accenderà la fiamma necessaria per trascorrere momenti felici assieme alla persona che ami. A un certo punto ti accorgerai che il mondo delle emozioni sarà il fulcro attraverso il quale girerà la tua vita. Presta soltanto attenzione al tuo carattere ostinato, perché potrebbe renderti insofferente e potresti passare dalla gioia alla tristezza con grande facilità . Anche i capricorni single si troveranno sotto gli influssi venusiani, per cui non c'è dubbio che nei prossimi giorni le stelle ti daranno l'opportunità di vivere quell'amore indimenticabile che hai sempre sognato. Insomma, se vuoi il meglio dalla vita, non dovrai far altro che affrontare questo mese di febbraio 2024 con un po' più di iniziativa.Con i tre pianeti veloci in giro per il tuo cielo, febbraio sarà un mese davvero interessante a livello lavorativo, con opportunità di reddito e di carriera da non sottovalutare. Inoltre, sei sotto i trigoni congiunti di Giove e Urano, a conferma di un periodo ottimale riguardo a nuove idee, progetti, accordi, contratti e collaborazioni. Avrai coraggio e determinazione per rimuovere gli ostacoli dal tuo cammino. La tua forza interiore sarà travolgente e sarai in grado di avere successo dove gli altri hanno fallito. Se ancora non hai un lavoro e ci sono delle spese da affrontare, questo è un periodo assai positivo per affermare le tue qualità ed essere apprezzato da una persona che conta e che può darti realmente una mano.Nelle prossime settimane sarai mentalmente e fisicamente più ottimista e più forte. Vivere accanto a te in questo periodo sarà qualcosa di molto bello e soddisfacente. Riuscirai a coinvolgere e a mettere di buonumore le persone che ti circondano. D'altra parte, tu sai bene che stare sempre a rimuginare i problemi può portare a comportamenti ossessivi. Lo slogan di febbraio sarà prendere tutto più alla leggera e riposare.I tuoi giorni fortunati del mese sono: sabato 10, lunedì 19 e domenica 25 febbraio 2024.