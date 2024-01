Oroscopo febbraio 2024 Cancro 🦀

Oroscopo del mese di febbraio 2024 per il segno Cancro 🦀

(21 giugno ~ 22 luglio)

Sole in quinconce (Acquario) dal 19 in trigono (Pesci);

Luna nuova il 10 in trigono (Pesci) - Luna piena il 24 in sestile (Vergine);

Mercurio in opposizione (Capricorno) dal 5 in quinconce (Acquario) dal 23 in trigono (Pesci);

Venere in opposizione (Capricorno) dal 16 in quinconce (Acquario);

Marte in opposizione (Capricorno) dal 13 in quinconce (Acquario);

Giove in semisestile (Toro);

Saturno in trigono (Pesci);

Urano in semisestile (Toro);

Nettuno in trigono (Pesci);

Plutone in quinconce (Acquario).

il Sole, Saturno e Nettuno in trigono con la tua area zodiacale, a febbraio 2024 nessun altro pianeta passerà attraverso i segni d'acqua. Questo significa che presto vedrai affiorare con maggiore frequenza una certa suscettibilità . Ti sentirai angosciato persino da cose che non hanno nessuna importanza. Nella seconda quindicina la situazione migliorerà , soprattutto quando Mercurio, Venere e Marte non formeranno più una quadratura dissonante con la tua area zodiacale. Col passare dei giorni avvertirai un crescendo delle tue forze e un po' di armonia rasserenerà il tuo fragile animo.Febbraio inizia con tutti e tre i pianeti veloci in opposizione con il tuo segno, per cui è facile che si creino delle complicazioni soprattutto in ambito sentimentale. Se la tua storia d'amore non è in crisi, allora non hai nulla da temere, mentre se stai vivendo una fase grigia e piatta con il tuo lui o la la lei, potrebbero nascere sgradevoli discussioni. Sarà un periodo in cui ti sentirai incompreso e malinconico, dovrai stare attento a non mostrarti troppo geloso/a. Un comportamento possessivo può far sì che dei bei momenti possono trasformarsi in aspre discussioni. Se sei un cancretto single, conquistare il cuore di una persona sotto questo cielo non sarà per niente facile, anche se negli ultimi giorni del mese le cose miglioreranno parecchio.Senza il supporto di Mercurio e Venere, due pianeti importanti per ciò che riguarda la tua attività lavorativa e/o professionale, c'è la possibilità di commettere degli errori. Dovrai affrontare situazioni complicate, ma tu sei uno di quelli che pensa che se si presenta un ostacolo è perché puoi superarlo. Per fortuna, presto dalla tua parte ci saranno le energie del Sole, Giove e Nettuno, che in un verso o nell'altro stimoleranno in te iniziative costruttive aiutandoti a sviluppare le tue idee che così andranno a buon fine più velocemente del previsto. Perciò, sii coraggioso e provaci. Vai avanti e raggiungerai i tuoi obiettivi.La tendenza cha in genere hanno tutti i nativi Cancro a non farsi visitare da un medico a febbraio potrà causarti qualche noia. Le tue apprensioni non faranno altro che prolungare i disturbi che certamente non andranno via come per magia. In molti casi i malesseri tenderanno a peggiorare se non proverai a contrastarli. Dovresti cercare di fare uno sforzo e sottoporti a un check-up completo. Molti disturbi, se presi in tempo, possono essere corretti.I tuoi giorni fortunati del mese sono: giovedì 1, domenica 11 e lunedì 26 febbraio 2024.