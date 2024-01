Oroscopo febbraio 2024 Bilancia ⚖️

Oroscopo del mese di febbraio 2024 per il segno Bilancia ⚖️

(23 settembre ~ 22 ottobre)

Sole in trigono (Acquario) dal 19 in quinconce (Pesci);

Luna nuova il 10 in quinconce (Pesci) - Luna piena il 24 in semisestile (Vergine);

Mercurio in quadratura (Capricorno) dal 5 in trigono (Acquario) dal 23 in quinconce (Pesci);

Venere in quadratura (Capricorno) dal 16 in trigono (Acquario);

Marte in quadratura (Capricorno) dal 13 in trigono (Acquario);

Giove in quinconce (Toro);

Saturno in quinconce (Pesci);

Urano in quinconce (Toro);

Nettuno in quinconce (Pesci);

Plutone in trigono (Acquario).

porterà non poche emozioni e qualche cambiamento nella vita di molti Bilancia. Il transito di Mercurio, che subito dopo la brutta quadratura formerà uno splendido trigono con il tuo spicchio di cielo, ti consentirà di avere un'ottima comunicazione con le persone, soprattutto con coloro a cui tieni di più. Certamente, non mancheranno diversi ostacoli che si verranno a creare in molti di questi 29 giorni a causa dei transiti dissonanti di Venere e Marte. Senza il loro appoggio sarà più difficile raggiungere obiettivi per te molto importanti.Con Venere e Marte in quadratura alla tua area astrologica nella prima metà di febbraio, non sarà facile per te avere una buona intesa con la persona che vive al tuo fianco. È probabile che ti troverai in situazioni di grande tensione, per cui avrai difficoltà a risolvere alcuni conflitti. Tutto ciò avrà un impatto negativo sull'andamento della tua vita sentimentale e affettiva, che turberà non poco il ritmo della vita. Cerca di capire quali sono gli atteggiamenti che infastidiscono lui o lei e lascia correre fino a quando arriveranno tempi migliori. Se sei single, il rinnovo della Luna il dieci febbraio nel dodicesimo segno zodiacale, ti renderà affascinante e molto efficace nel corteggiamento. Ti troverai al centro di un palcoscenico su cui il primo attore o la prima attrice sarai tu. Sarà un momento eccellente per conquistare il cuore della persona che ti attrae.Sul lavoro ci saranno dei cambiamenti importanti che potrai portare a tuo vantaggio se farai appello a tutta la tua creatività e capacità estetica. Cerca di equilibrare le tue emozioni per rendere al meglio e ottenere benefici da questo periodo che è senz'altro favorevole per te. Infatti, con la Luna che cresce nei giorni a seguire il suo rinnovo, man mano vedrai migliorare le tue condizioni economiche. Ascolta i consigli dei tuoi colleghi di lavoro più anziani, ma fai attenzione perché non tutti vogliono il meglio per te. Qualcuno ha intenzione di farti del male per farsi bello di fronte ai tuoi capi o i superiori.Sebbene in questo momento Saturno non sia in una posizione ottimale, il mese di febbraio 2024 sarà comunque un periodo favorevole al tuo benessere, anche perché ci sono un buon numero di pianeti bendisposti verso la tua area della salute, quindi, potrai certamente aspettarti di ricevere una consistente energia positiva. Passata la prima settimana, che molto probabilmente sarà alquanto fastidiosa, la tua testa sarà immersa in sogni e pensieri che ti faranno sentire assai meglio. Se seguirai una dieta naturale e riposerai a sufficienza, i problemi emotivi non influiranno sul tuo benessere.I tuoi giorni fortunati del mese sono: venerdì 2, giovedì 15 e martedì 27 febbraio 2024.