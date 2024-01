Oroscopo febbraio 2024 Ariete 🐏

Oroscopo del mese di febbraio 2024 per il segno Ariete 🐏

(20 marzo ~ 19 aprile)

Sole in sestile (Acquario) dal 19 in semisestile (Pesci);

Luna nuova il 10 in semisestile (Pesci) - Luna piena il 24 in quinconce (Vergine);

Mercurio in quadratura (Capricorno) dal 5 in sestile (Acquario) dal 23 in semisestile (Pesci);

Venere in quadratura (Capricorno) dal 16 in sestile (Acquario);

Marte in quadratura (Capricorno) dal 13 in sestile (Acquario);

Giove in semisestile (Toro);

Saturno in semisestile (Pesci);

Urano in semisestile (Toro);

Nettuno in semisestile (Pesci);

Plutone in sestile (Acquario).

è un periodo abbastanza impegnativo per te dell'Ariete giacché ti toccherà affrontare le quadrature dissonanti di Mercurio, Venere e Marte che metteranno a dura prova il tuo entusiasmo e ti chiederanno un comportamento in linea con i cambiamenti in arrivo. Ci saranno momenti in cui le situazioni ti travolgeranno e tu dovrai chiedere aiuto in famiglia o agli amici. Ricordatelo, perché il tuo modo di fare tutto da solo non ti aiuterà ad affrontare situazioni che richiederanno delle risposte comuni.Se andiamo ad osservare le stelle di questo secondo mese dell'anno, vediamo che nella parte iniziale del mese, tutti e tre i pianeti veloci orbitano in quadratura al tuo segno. Questo significa che la tua relazione sentimentale potrebbe diventare molto complicata se non proprio difficile da gestire. Infatti, senza l'appoggio di Mercurio potresti agire d'impulso e commettere degli errori. In questo caso, i problemi ti travolgeranno e avrai la sensazione che tutto stia andando al contrario. Un vecchio amore potrebbe apparire nella tua vita, non permettergli di confonderti con promesse che sai che non manterrà. Se sei un cuore solitario, potresti non trovare ancora la tua anima gemella, giacché Cupido non sarà molto bendisposto, ma, nonostante ciò, non mancherà qualche avventura. Alla fine del mese si creerà il clima giusto per intrecciare un romanzo d'amore.Anche se stai vivendo momenti confusi sul piano personale, i buoni influssi che riceverai da Giove ti porteranno molta fortuna. Troverai alcune cose che dovrai modificare per raggiungere i tuoi obiettivi. L'ultima settimana di febbraio sarà perfetta per portare un'idea o un'intuizione a un livello successivo. Lasciati l'incertezza alle spalle e buttati con la voglia che metti in ogni cosa che fai e vedrai che la vittoria sarà tua. Usa il potere della comunicazione per fare buona impressione su chiunque possa aiutarti a realizzare i tuoi sogni, ma stai attento perché sei molto impulsivo e puoi dire qualcosa che lede i tuoi interessi e, soprattutto, fai attenzione alle informazioni che ti arrivano perché potrebbero essere manipolate.Avere Marte, il tuo pianeta governatore in quadratura alla tua costellazione, sicuramente non significa ricevere grandi energie. Ciò di cui hai bisogno adesso, è porre fine alle tue cattive abitudini e includere nuovi costumi nella tua vita di tutti i giorni. È il momento di dare vita all'impegno che hai verso te stesso e cominciare a vivere uno stile di vita più sano. Allontana i vizi come l'alcol e il tabacco e inizia una buona dieta.I tuoi giorni fortunati del mese sono: giovedì 1, sabato 10 e domenica 25 febbraio 2024.