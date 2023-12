Oroscopo gennaio 2024 Vergine 🤰

Oroscopo del mese di gennaio 2024 per il segno Vergine 🤰

(23 agosto ~ 22 settembre)

Sole in trigono (Capricorno) - dal 21 in quinconce (Acquario);

Luna nuova l'11 in trigono (Capricorno) - Luna piena il 25 in sestile (Cancro);

Mercurio r. in quadratura (Sagittario) dal 3 ritorna diretto - dal 15 in trigono (Capricorno);

Venere in quadratura (Sagittario) - dal 24 in trigono (Capricorno);

Marte in quadratura (Sagittario) - dal 5 in trigono (Capricorno);

Giove in trigono (Toro);

Saturno in opposizione (Pesci);

Urano r. in trigono (Toro) dal 28 ritorna diretto;

Nettuno in opposizione (Pesci);

Plutone in trigono (Capricorno) - dal 22 in quinconce (Acquario).

vi motiva più di una nuova trasformazione. A gennaio 2024, il Sole, e poi Mercurio, Venere, Marte, Giove Urano e Plutone in trigono alla vostra area zodiacale, stimoleranno le vostre qualità di pazienza e responsabilità e v'ispireranno pensieri positivi. In particolare, a breve Marte si troverà in ottima posizione e voi sarete più concreti che mai. Alla fine di gennaio vi troverete a dover prendere decisioni difficili da accettare e che causeranno reazioni avverse tra i vostri amici e in famiglia.).Gennaio 2024 sarà un mese molto dinamico, soprattutto per quanto riguarda la vita sentimentale della Vergine. Il Sole creerà intorno a voi un clima favorevole all'amore. Vedrete aumentare di giorno in giorno il vostro grado di seduzione. La vostra cerchia sociale si espanderà così come aumenterà il numero degli amici. Agite con prudenza nelle prime settimane, quando Venere sarà molto nervosa e potrà causare problemi e/o tensioni. Non badate ai pettegolezzi, poiché c'è qualcuno interessato al fallimento della vostra relazione. È probabile che troverete interessante la possibilità di vivere una storia parallela. Sarebbe opportuno non rischiare una relazione consolidata per un'avventura insensata, anche perché poi ve ne pentireste. Se siete ancora single, numerose avventure sono sulla vostra strada. Il vostro oroscopo v'invita a percorrerla con fiducia e serenità.Alcune cose sono cambiate in questi ultimi mesi e altre cambieranno. L'importante è non lasciarsi prendere dal panico. Per i nativi Vergine sono in arrivo alcune possibilità di lavoro con sviluppi positivi che si svolgeranno nei prossimi giorni. Essere preparati a tutto vi darà fiducia e vi farà sentire bene. Tutto questo produrrà un apprezzabile successo nella vostra vita professionale. Occorre però che rafforziate i vostri ideali e rimaniate fortemente decisi nei vostri pensieri e le azioni. Non date modo a nessuno di interferire nella vostra creatività. Quei progetti che ancora non hanno visto la luce del giorno, forse anche a causa di mancanza di fondi, a gennaio potranno finalmente essere materializzati.Il sonno è l'ago che indica il grado di benessere di ogni persona. Riposare correttamente significa prendersi cura della propria salute. Verso la metà del mese di gennaio potreste notare che le vostre energie tenderanno a diminuire, non preoccupatevi, prendetevi del tempo per riposare e riacquisterete rapidamente vitalità. Una gita in campagna con la famiglia o gli amici sarà il miglior rimedio per ritrovare la gioia perduta. Non rimandate.I vostri giorni fortunati del mese, sono: venerdì 5, venerdì 12 e domenica 28 gennaio 2024.