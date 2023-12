Oroscopo gennaio 2024 Scorpione 🦂

Oroscopo del mese di gennaio 2024 per il segno Scorpione 🦂

(23 ottobre ~ 22 novembre)

Sole in sestile (Capricorno) - dal 21 in quadratura (Acquario);

Luna nuova l'11 in sestile (Capricorno) - Luna piena il 25 in trigono (Cancro);

Mercurio r. in semisestile (Sagittario) dal 3 ritorna diretto - dal 15 in sestile (Capricorno);

Venere in semisestile (Sagittario) - dal 24 in sestile (Capricorno);

Marte in semisestile (Sagittario) - dal 5 in sestile (Capricorno);

Giove in opposizione (Toro);

Saturno in trigono (Pesci);

Urano r. in opposizione (Toro) dal 28 ritorna diretto;

Nettuno in trigono (Pesci);

Plutone in sestile (Capricorno) - dal 22 in quadratura (Acquario).

primo mese del 2024 sarai il protagonista di importanti cambiamenti in ambito personale, lavorativo e sociale. Grazie ai benefici influssi di Venere in sestile armonico alla tua area zodiacale, vivrai momenti indimenticabili in compagnia delle persone che ami. Ci sono ottimi aspetti astrali che ti faranno rilassare e divertire. Si allenteranno le tensioni. Alcuni Scorpioni potranno decidere di fare un viaggio di piacere.Ecco come sarà il cielo del mese di gennaio 2024 nei confronti della costellazione dello Scorpione ().In quanto Scorpione, sei uno degli innamorati fedeli di tutto lo Zodiaco, sebbene a volte un po' volubile. Ami perdutamente, ma improvvisamente vai via senza nemmeno un preavviso. Tra pochi giorni Mercurio riprenderà il suo moto diretto e ti spingerà ad apprezzare le cose che hai in questo momento. Qualche battuta d'arresto è prevista, ma grazie alla benevolenza di Venere, potrai finalmente trovare affiatamento e collaborazione con l'altra metà . Se ancora non hai trovato la tua anima gemella, presto ti sentirai al settimo cielo, poiché è facile che conoscerai una persona che toccherà i tuo cuore. I tuoi doni naturali, come il magnetismo e la seduzione, ti renderanno più attraente che mai, permettendoti di conquistare chiunque tu voglia.A gennaio avrai modo di rispolverare i problemi di lavoro eventualmente in sospeso. Varrà la pena di portare a termine i tuoi obiettivi, giacché otterrai vantaggi economici significativi. Tuttavia, affinché tutto vada per il verso giusto, dovrai agire con attenzione. Se lavori in relazione di dipendenza, trascorrerai un periodo ricco di riconoscimenti e successi. Riceverai i consensi dai tuoi superiori per il buon lavoro svolto. Le ricompense abbonderanno e grazie a un aumento delle entrate in denaro, potrai risolvere i tuoi problemi. Ciò ti consentirà di condurre una vita più tranquilla.In merito al benessere, lo Scorpione ha sempre avuto un concetto un po' onirico della vita. In queste quattro settimane di gennaio, a causa di influssi planetari disarmonici, come Giove e Urano, le difese immunitarie potrebbero abbassarsi. Controlla le tue abitudini e prenditi cura degli sbalzi di temperatura. Mangia sano e approfitta delle passeggiate all'aria aperta.I tuoi giorni fortunati del mese, sono: giovedì 11, domenica 21 e martedì 30 gennaio 2024.