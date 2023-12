Oroscopo gennaio 2024 Sagittario 🏹

Oroscopo del mese di gennaio 2024 per il segno Sagittario 🏹

(23 novembre ~ 21 dicembre)

Sole in semisestile (Capricorno) - dal 21 in sestile (Acquario);

Luna nuova l'11 in semisestile (Capricorno) - Luna piena il 25 in quinconce (Cancro);

Mercurio r. nel segno (Sagittario) dal 3 ritorna diretto - dal 15 in semisestile (Capricorno);

Venere nel segno (Sagittario) - dal 24 in semisestile (Capricorno);

Marte nel segno (Sagittario) - dal 5 in semisestile (Capricorno);

Giove in quinconce (Toro);

Saturno in quadratura (Pesci);

Urano r. in quinconce (Toro) dal 28 ritorna diretto;

Nettuno in quadratura (Pesci);

Plutone in semisestile (Capricorno) - dal 22 in sestile (Acquario).

si stanno spostando a occidente dell'eclittica zodiacale, lasciando indietro il tuo segno. In questa circostanza, il messaggio che ti inviano le stelle è molto chiaro: il tuo costante superare i propri limiti, tipico del Sagittario, a gennaio 2024 potrà essere messo in discussione. A quanto pare, questo non è proprio il mese adatto al tuo spirito libero e indipendente, perciò, sarà meglio che non forzi gli eventi.Ecco come sarà il cielo del mese di gennaio 2024 nei confronti della costellazione del Sagittario ().Da qualche tempo è in atto un grande spostamento del potere stellare che dalla metà inferiore dello zodiaco, si sta trasferendo nella metà superiore. Questo significa che sarà meglio focalizzare la tua attenzione sulle questioni familiari, affettive ed emotive. Anche perché Mercurio inizia questo nuovo anno in moto retrogrado nel tuo segno. Quando il pianeta della comunicazione è in retrogradazione, il consiglio che ti posso dare è di agire con cautela nel momento in cui ti relazioni con la persona che vive al tuo fianco e cercare di fare tutto il possibile per compiacerla. Di fronte a tale situazione, non ti resta che approfittare di questa pausa forzata per consolidare il tuo legame con il partner.Da qualche tempo tutto è rallentato. Chiaramente, ciò che sta accadendo non succede solo a te, è qualcosa che capita a tutti in generale. È difficile pensare che tutto tornerà come un tempo. Molte cose potrebbero cambiare ma tu non dovrai avere paura dei cambiamenti. Riceverai l'aiuto da una persona che apparirà inaspettatamente nella tua vita. Non avere timore di chiedere ciò di cui hai bisogno. Segui i suoi consigli, ti porteranno verso nuovi orizzonti pieni di possibilità. Se stai cercando lavoro, adesso avrai successo, ma dovrai prestare attenzione, perché potrebbero esserci delle false opportunità.Gli influssi di Saturno in quadratura alla tua area possono scompensare la pressione sanguigna. Sarà bene, quindi, fare qualche controllo medico. Cerca di muoverti di più ed evita per un po' di mangiare salato. Fai attenzione alla dieta. Se vuoi avviarne una, consulta prima un nutrizionista professionista. Prenditi cura della tua pelle e di eventuali nuove macchie o nei. Bevi molta acqua e proteggiti il più possibile dal freddo.I tuoi giorni fortunati del mese, sono: domenica 7, lunedì 15 e venerdì 26 gennaio 2024.