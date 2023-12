Oroscopo gennaio 2024 Pesci

Oroscopo del mese di gennaio 2024 per il segno Pesci

(20 febbraio ~ 19 marzo)

Sole in sestile (Capricorno) - dal 21 in semisestile (Acquario);

Luna nuova l'11 in sestile (Capricorno) - Luna piena il 25 in trigono (Cancro);

Mercurio r. in quadratura (Sagittario) dal 3 ritorna diretto - dal 15 in sestile (Capricorno);

Venere in quadratura (Sagittario) - dal 24 in sestile (Capricorno);

Marte in quadratura (Sagittario) - dal 5 in sestile (Capricorno);

Giove in sestile (Toro);

Saturno nel segno (Pesci);

Urano r. in sestile (Toro) dal 28 ritorna diretto;

Nettuno nel segno (Pesci);

Plutone in sestile (Capricorno) - dal 22 in semisestile (Acquario).

arrivando un periodo abbastanza stancante giacché la maggior parte dei pianeti sono in transito nei segni di Terra. La quasi mancanza d'acqua, che è il tuo elemento naturale, modificherà nel corso del tempo il tuo temperamento. Questo primo mese del 2024 sarà pieno di ostacoli, con dure prove e lunghe battaglie. Come riuscirai a superarli e uscire da questa situazione, dipenderà solo da te.Ecco come sarà il cielo del mese di gennaio 2024 nei confronti della costellazione dei Pesci ().Il tuo ambiente familiare sarà il rifugio sicuro e accogliente per tutto il mese di gennaio, l'unico posto in cui troverai la tanto sospirata pace. La tua parola d'ordine, però, deve essere di evitare comportamenti difensivi inutili. Perciò, per quanto riguarda la vita di coppia, esci dal tuo guscio e mostrati così come sei. L'altra metà si scioglierà di fronte alla tua purezza e semplicità. Alla fine del mese Venere tornerà ad essere favorevole verso la tua area zodiacale portando colori più vivaci nella tua relazione. Se stai cercando la persona della tua vita, sarà difficile che l'amore bussi alla tua porta. Devi solo aspettare che le cose cambino. Ti renderai conto che succederà quando sarà il momento giusto.Il lavoro è uno degli aspetti che ti darà qualche preoccupazione, soprattutto nelle prime due settimane, dato che Mercurio, Venere e Marte si troveranno in quadratura al tuo segno, per cui sicuramente le cose non andranno come te le aspetti. Per fortuna, la seconda parte del mese procederà per te in modo costruttivo e favorevole, soprattutto quando ti troverai sotto l'ottimo influsso trigono della Luna piena. Avrai successo nelle questioni legate al lavoro, al denaro e alle cose materiali in generale. Gli ultimi giorni saranno magnifici se vuoi fare buoni affari.Il benessere è qualcosa di cui forse ti preoccupi in modo eccessivo. In verità, non è del futuro che hai paura, ma è il presente che ti spaventa di più. È qualcosa che ti gira nella testa in continuazione e non riesci a smettere di pensarci. In ogni caso, questo non è il momento di fare dei passi indietro, perciò, continua ad adottare una dieta sana come hai fatto finora. Scegli sempre ciò che è meglio per te.I tuoi giorni fortunati del mese, sono: lunedì 15, giovedì 25 e mercoledì 31 gennaio 2024.