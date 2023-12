Oroscopo gennaio 2024 Leone 🦁

Oroscopo del mese di gennaio 2024 per il segno Leone 🦁

(23 luglio ~ 22 agosto)

Sole in quinconce (Capricorno) - dal 21 in opposizione (Acquario);

Luna nuova l'11 in quinconce (Capricorno) - Luna piena il 25 in semisestile (Cancro);

Mercurio r. in trigono (Sagittario) dal 3 ritorna diretto - dal 15 in quinconce (Capricorno);

Venere in trigono (Sagittario) - dal 24 in quinconce (Capricorno);

Marte in trigono (Sagittario) - dal 5 in quinconce (Capricorno);

Giove in quadratura (Toro);

Saturno in quinconce (Pesci);

Urano r. in quadratura (Toro) dal 28 ritorna diretto;

Nettuno in quinconce (Pesci);

Plutone in quinconce (Capricorno) - dal 22 in opposizione (Acquario).

perché il destino sta per farvi realizzare i vostri sogni. Gennaio inizierà con Mercurio in trigono alla vostra area zodiacale, anche se in retrogradazione, perciò, inizialmente, il pianeta del pensiero vi renderà più imprudenti e avventati. Nemmeno Giove e Urano avranno un bell'aspetto, quindi, vi rallenteranno e vi faranno riflettere su ogni passo che farete e questa limitazione vi causerà non poco nervosismo. Fate attenzione e siate cauti. Superata la prima settimana, la luminosa Venere e il guerriero Marte, in trigono all'area del Leone, amplificheranno il vostro entusiasmo e vi faranno sembrare tutto più facile.Ecco come sarà il cielo del mese di gennaio 2024 nei confronti della costellazione del Leone ().È tempo di attirare la felicità con buoni pensieri e un atteggiamento positivo. Saturno sta per mettere alla prova la vostra sopportazione. E si sa che quando il Leone è innamorato, diventa irragionevole e a volte perde il senso della misura. Niente paura, perché Venere sta formando uno straordinario trigono molto brillante con il vostro cielo, per cui l'ambiente familiare migliorerà . Il pianeta dell'amore annullerà gli effetti sfavorevoli di Saturno e darà un rinnovato impulso al vostro legame affettivo. Improvvisamente, i sentimenti più belli esploderanno e illumineranno il vostro cammino. Riprenderete la strada della dolcezza. Se state cercando la vostra metà , presto incontrerete una persona che vi smuoverà dalla testa ai piedi. Non lasciatevela scappare e mostratele tutto il fascino leonino.Riceverete il denaro che vi è dovuto e che già dubitavate di recuperare. La Luna crescente in trigono alla costellazione del Leone subito dopo la prima settimana, vi aiuterà ad affrontare le sfide con sicurezza. È tempo di rinnovarvi e prendere quelle decisioni che avete sempre rimandato e che avranno un impatto molto positivo sulla vostra vita. Attraverserete un momento molto speciale in cui sorprenderete tutti con la vostra abituale tendenza a superare i problemi. Sebbene nessun astrologo in questo momento se la sentirebbe di dirvi di puntare sulla fortuna a causa della quadratura di Giove, riuscirete sicuramente a dimostrare le vostre idee e otterrete ciò che volete.Siete in un momento molto propizio all'azione, per cui non sarà tanto facile trovare tutte le energie che vi occorrono, anche perché state soffrendo la dissonanza di Saturno che vi rende tutto più confuso. Meno male che Marte, dispensatore di forza ed energia, vi appoggerà non appena inizierà il nuovo anno. Ad ogni buon conto, se volete mantenere un sano benessere fisico, sarà meglio non essere indulgenti verso voi stessi a tavola. Evitate i cibi prevalentemente grassi per non incorrere in patologie legate alla funzionalità del fegato.I vostri giorni fortunati del mese, sono: lunedì 1, martedì 16 e sabato 27 gennaio 2024.