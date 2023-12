Oroscopo gennaio 2024 Capricorno 🦄

Oroscopo del mese di gennaio 2024 per il segno Capricorno 🦄

(22 dicembre ~ 20 gennaio)

Sole nel segno (Capricorno) - dal 21 in semisestile (Acquario);

Luna nuova l'11 nel segno (Capricorno) - Luna piena il 25 in opposizione (Cancro);

Mercurio r. in semisestile (Sagittario) dal 3 ritorna diretto - dal 15 nel segno (Capricorno);

Venere in semisestile (Sagittario) - dal 24 nel segno (Capricorno);

Marte in semisestile (Sagittario) - dal 5 nel segno (Capricorno);

Giove in trigono (Toro);

Saturno in sestile (Pesci);

Urano r. in trigono (Toro) dal 28 ritorna diretto;

Nettuno in sestile (Pesci);

Plutone nel segno (Capricorno) - dal 22 in semisestile (Acquario).

e l'entusiasmo di Venere che inizialmente precede il tuo segno, si uniranno all'intelligenza e la prontezza rispettivamente di Mercurio e Marte e insieme ti spingeranno a vivere di più la vita in famiglia. Oltre al Sole, avrai anche Plutone dalla tua parte, il che ti darà una maggiore stabilità di pensiero. È tempo di lasciare per un po' il tuo mondo perfetto e credere in un nuovo progetto, qualunque sia il settore: sociale, professionale o umanitario. Combatti con tutte le tue forze per realizzarlo.Ecco come sarà il cielo del mese di gennaio 2024 nei confronti della costellazione del Capricorno ().Se stai vivendo un periodo difficile della tua vita, molto presto ti renderai conto di quanto sei fortunato a gioire della presenza di persone a te care. Avere qualcuno che si prenda cura di te in un momento così complicato, è qualcosa che ti riempirà di gioia e di emozioni. Non a caso, Mercurio ti stimolerà a stabilire altri tipi di comunicazione, anche online. Sarà stupendo fare nuove conoscenze, entrare in confidenza e chattare con altre persone. Fai attenzione, perché l'indisposizione di Saturno in sestile alla costellazione del Capricorno, potrebbe far sorgere alcuni malintesi ed esporti a notizie che possono influire in modo negativo sulla tua vita privata ed emotiva. In ogni caso, la Luna nuova nel segno nella seconda settimana, risveglierà i tuoi sensi e tu dimenticherai ogni preoccupazione.La tua occupazione è stata fortemente ispirata da tutto ciò che è accaduto alla fine di quest'ultimo anno e il tuo modo di lavorare è cambiato improvvisamente, ma questo non significa che la tua produttività faccia altrettanto. Ciò che era impensabile fino a qualche tempo fa, ora l'utopia di lavorare in remoto potrà diventare realtà . Avrai la possibilità di lavorare da casa utilizzando il tuo computer. Hai solo bisogno di una connessione Internet. In qualche modo, questo momento può essere visto come un'opportunità per rinnovare, che ti piaccia oppure no.Il tuo umore è apprezzabile, ma potrebbe migliore. In questi giorni l'alimentazione finirà per essere una quotidianità che ti perseguiterà costantemente. Sarà più difficile per te fare dei sacrifici per una dieta corretta. Metti da parte il cibo cosiddetto "" e torna a mangiare sano. Evita di assumere troppi carboidrati e zuccheri. Non è facile, ma con un piccolo sforzo da parte tua potrai sentirti meglio.I tuoi giorni fortunati del mese, sono: venerdì 5, lunedì 15 e mercoledì 24 gennaio 2024.