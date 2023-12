Oroscopo gennaio 2024 Bilancia ⚖️

Oroscopo del mese di gennaio 2024 per il segno Bilancia ⚖️

(23 settembre ~ 22 ottobre)

Sole in quadratura (Capricorno) - dal 21 in trigono (Acquario);

Luna nuova l'11 in quadratura (Capricorno) - Luna piena il 25 in quadratura (Cancro);

Mercurio r. in sestile (Sagittario) dal 3 ritorna diretto - dal 15 in quadratura (Capricorno);

Venere in sestile (Sagittario) - dal 24 in quadratura (Capricorno);

Marte in sestile (Sagittario) - dal 5 in quadratura (Capricorno);

Giove in quinconce (Toro);

Saturno in quinconce (Pesci);

Urano r. in quinconce (Toro) dal 28 ritorna diretto;

Nettuno in quinconce (Pesci);

Plutone in quadratura (Capricorno) - dal 22 in trigono (Acquario).

sarà un buon momento per molti Bilancia grazie anche ai buoni influssi di Mercurio e Venere in sestile armonico al vostro segno, che vi aiuteranno a superare le battute d'arresto causate dalla brutta quadratura di Marte. Inoltre, il buon Giove presto vi darà più di un'opportunità per trasformare in realtà le vostre attese. Approfittate della vostra buona stella in questo momento per ottenere ciò che desiderate e non permettete che nulla e nessuno v'impedisca di vivere questo momento meraviglioso che il Cosmo vi offre.Ecco come sarà il cielo del mese di gennaio 2024 nei confronti della costellazione della Bilancia ().Giove in un primo momento può essere fonte di tensione ma grazie a Venere e successivamente anche per merito di Mercurio, troverete il buon dialogo e un'amorevole comprensione con la persona con cui condividete le vostre giornate. Qualcuno cercherà di seminare dubbi e sfiducia nel vostro cuore, ma voi non dovrete badare alle dicerie e ai pettegolezzi della gente. Prestate maggiore attenzione nella terza settimana del mese, poiché a causa della quadratura di Mercurio, dovrete fare ogni sforzo per resistere agli attacchi che vi arriveranno dall'esterno. Fortunatamente, alla fine del mese questi fattori sfavorevoli scompariranno, l'orizzonte sarà ripulito e voi potrete gioire delle splendide serate in compagnia del vostro partner. Se siete ancora single, si prevedono momenti deliziosamente romantici. Molto presto qualcuno cambierà la vostra quotidianità e il vostro modo di pensare.Sebbene all'inizio di gennaio l'area zodiacale della Bilancia dedicata al lavoro sia offuscata dalla retrogradazione di Mercurio, il suo ritorno al moto diretto, in sestile alla vostra costellazione, risveglierà le vostre ambizioni e vi aiuterà a compiere gli sforzi necessari per ottenere un buon successo in ambito lavorativo e professionale. Vincerete le vostre lotte nel frenare gli sforzi di coloro che non si fidano delle scelte che fate e si oppongono alle vostre decisioni. Non avrete problemi nell'ottenere ciò che volete, anzi, può anche verificarsi un significativo aumento di entrata in denaro. La vostra vita fiorirà. Qualunque sia la situazione attuale, vivrete un periodo ricco di soddisfazioni.Se c'è una cosa che dovrete imparare in questi giorni è non mangiare troppo. Una buona dieta sarà il fulcro essenziale per ottenere il benessere fisico e mentale. Provate a cucinare nel modo più sano possibile. Non abusate della friggitrice o di altri prodotti industriali. Affrontate con un sorriso anche i momenti più bui ed avrete maggiori possibilità di benessere. Il vostro oroscopo consiglia un monitoraggio continuo della vostra salute così come quella delle persone a voi care. In questo modo potrete evitare indesiderate parcelle mediche.I vostri giorni fortunati del mese, sono: martedì 2, venerdì 12 e lunedì 22 gennaio 2024.