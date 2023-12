Oroscopo gennaio 2024 Acquario

Oroscopo del mese di gennaio 2024 per il segno Acquario

(21 gennaio ~ 19 febbraio)

Sole in semisestile (Capricorno) - dal 21 nel segno (Acquario);

Luna nuova l'11 in semisestile (Capricorno) - Luna piena il 25 in quinconce (Cancro);

Mercurio r. in sestile (Sagittario) dal 3 ritorna diretto - dal 15 in semisestile (Capricorno);

Venere in sestile (Sagittario) - dal 24 in semisestile (Capricorno);

Marte in sestile (Sagittario) - dal 5 in semisestile (Capricorno);

Giove in quadratura (Toro);

Saturno in semisestile (Pesci);

Urano r. in quadratura (Toro) dal 28 ritorna diretto;

Nettuno in semisestile (Pesci);

Plutone in semisestile (Capricorno) - dal 22 nel segno (Acquario).

alti e bassi costringeranno i nativi Acquario a mettere i piedi per terra e affrontare una realtà alquanto difficile. Giove, il pianeta del benessere, e Urano, il tuo governatore, ruotano in quadratura alla tua area zodiacale, per cui non saranno di buon aspetto. Questo significa che le risposte che stai aspettando in campo affettivo, sociale e professionale tarderanno ad arrivare, anche se tutto ciò non frenerà il desiderio che hai di raggiungere i tuoi obiettivi.Ecco come sarà il cielo del mese di gennaio 2024 nei confronti della costellazione dell'Acquario ().Il cielo di gennaio 2024 non sembra essere molto favorevole per l'Acquario, perciò, il panorama affettivo sarà in qualche modo offuscato e tu non sarai in grado di capire che cosa ti stia succedendo. Se da un lato il semisestile di Marte ti renderà molto attraente, dall'altro lato Saturno amplificherà possibili turbamenti già presenti nel tuo cuore. Evita discussioni inutili che serviranno solo a farti precipitare in un conflitto difficile da superare. Se vuoi rafforzare il tuo legame con il partner, dai libero sfogo alle tue sensazioni e sperimenterai un cambiamento fondamentale. Se sei ancora single, molto probabilmente l'amore busserà alla tua porta, ma sarà bene chiarire i tuoi sentimenti prima di entrare in una relazione che molto probabilmente non ti soddisferà.Le attività lavorative saranno un'importante valvola di sfogo per molti nativi Acquario, soprattutto in un momento come questo in cui sai che devi dare il meglio di te. Sarai sempre lo stesso di prima, ma con la mente puntata a pensare al lavoro in modo totalmente differente. Sii pronto ad affrontare le sfide che si presenteranno durante l'inizio del nuovo anno. Non lasciare che nessuno ti faccia credere che tutto questo non sia possibile. Il futuro non è così brutto come qualcuno vorrebbe dipingerlo e può anche finire per essere migliore di quanto tu creda. È tempo di mettere insieme le tue aspirazioni e cominciare a realizzare i tuoi sogni.Riguardo alla salute, la mancanza di concentrazione può portarti a pensare a tutte le cose brutte che sono accadute. Guardare la televisione per distrarti va bene, ma potrebbe anche scoraggiarti se ascolti solo le cattive notizie che escono ogni giorno dai notiziari. Non lasciare che le tue emozioni lavorino contro di te. Se ti prende l'angoscia, rivolgiti a un tuo buon amico, non isolarti, perché servirebbe solo ad aggravare la situazione.I tuoi giorni fortunati del mese, sono: mercoledì 10, domenica 21 e mercoledì 31 gennaio 2024.