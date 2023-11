Oroscopo dicembre 2023 Vergine

Oroscopo del mese di dicembre 2023 per il segno Vergine

(23 agosto ~ 22 settembre)

molto probabile che nella seconda quindicina di dicembre avvertirai un momento di stanchezza. A causare qualche problema al settore della Vergine sarà proprio Mercurio, il tuo pianeta governatore, che in buona parte del mese si troverà in quadratura, per cui c'è la possibilità che sorga qualche conflitto sia nel settore lavorativo sia in campo personale e affettivo. A riequilibrare le cose, in attesa che il tuo astro protettore riprenda il moto diretto, ci penserà il buon Giove in trigono armonico al tuo segno.).Con l'avanzare del mese di dicembre, una relazione che finora ti ha soddisfatto può diventare un ostacolo alla tua felicità. Scappare non ti servirà, per cui approfitta delle giornate centrali del mese, quando per te ci sarà una fase molto tenera a livello affettivo, prima che Venere si prepari a formare una quadratura dissonante con la tua costellazione. Ad ogni modo, sarai in grado di affrontare e risolvere quei piccoli equivoci che non mancano mai all'interno di una coppia. Lo stesso vale se vuoi corteggiare qualcuno, il tuo oroscopo ti consiglia di sfruttare i giorni centrali, giacché avrai migliori possibilità di successo. Giove e Urano proteggeranno la tua vita sentimentale e se sei solo o sola, potrebbero anche decidere di trovarti compagnia.Dopo una breve fase di stallo, la Luna si rinnoverà formando un trigono armonioso con la Vergine e ciò ti riempirà di vitalità e dinamismo. Sarai più risoluto e propenso ai cambiamenti, e avrai una visione strategica molto più ampia. Potrai finalmente scrollarti di dosso la pesantezza di Saturno in opposizione. Questo significa che gioirai di quel sano tarlo di irrequietezza che ti farà tornare in azione. Se lavori in proprio, le previsioni dicono che farai affari di successo poiché motivato da una grande ispirazione. Se lavori in relazione di dipendenza, riuscirai a gestire la tua attività con intelligenza. Presto molte cose si aggiusteranno e la vita riprenderà come un po' di tempo fa.Tieni d'occhio il tuo benessere specialmente nei primi giorni di dicembre e assicurati di riposare a sufficienza. I pianeti veloci stanno formando aspetti dissonanti con la tua area zodiacale sebbene questo non sarà sufficiente a causare seri problemi. La dieta sarà molto importante in questo fine anno. Potrai alleviare i tuoi problemi di salute semplicemente facendo attenzione a ciò che mangi. Se hai dei dubbi, fatti consigliare da un nutrizionista.I tuoi giorni fortunati del mese, sono: sabato 2, mercoledì 13 e giovedì 21 dicembre 2023.