Oroscopo dicembre 2023 Sagittario

Oroscopo del mese di dicembre 2023 per il segno Sagittario

(23 novembre ~ 21 dicembre)

Sole in Sagittario, dal 21 in semisestile (Capricorno);

Luna nuova il 13 in semisestile (Capricorno) - Luna piena il 27 in quinconce (Cancro);

Mercurio in Sagittario, dal 2 in semisestile (Capricorno), dal 14 retrogrado, dal 24 in Sagittario;

Venere in sestile (Bilancia), dal 5 in semisestile (Scorpione), dal 30 in Sagittario;

Marte in Sagittario;

Giove r. in quinconce (Toro);

Saturno in quadrato (Pesci);

Urano r. in quinconce (Toro);

Nettuno r. in quadrato (Pesci), dal 7 in moto diretto;

Plutone in semisestile (Capricorno).

la Luna che si rinnova in semisestile al tuo cielo, preparati a lasciare che il nuovo entri nella tua vita. Intanto, anche Mercurio e Venere si apprestano a transitare in semisestile alla tua costellazione e a te arriverà forte l'impulso di realizzare i tuoi obiettivi. In generale, sarai in un buon momento in cui non ti mancheranno le energie, grazie anche a Giove e Urano che ti trasmetteranno una grande capacità di improvvisazione. Si presenterà la possibilità di fare un viaggio che sogni da molto tempo.Ecco come sarà il cielo del mese di dicembre 2023 nei confronti della costellazione del Sagittario (r. = retrogrado).I tuoi sogni più cari potranno realizzarsi molto presto. Il Sole in Sagittario a dicembre attiverà il tuo ottimismo e ti renderà attraente e magico. Ciò che ti preoccupa e ti toglie il sonno la notte, si risolverà in modo rapido e soddisfacente. Vivrai l'amore in modo speciale, con un'intensità cui non sei abituato. Se sei ancora privo dell'altra metà, qualcosa di nuovo accadrà e ti renderà molto felice. Sii pronto a incontrare la persona che ti completerà. Tenerezza e dolcezza irromperanno nella tua vita con grande intensità. Potresti trovarti davanti a un bivio amoroso, ma se segui i dettami del tuo cuore, non potrai sbagliare.Nella prima quindicina di dicembre, quando il Sole illuminerà l'area del Sagittario, si presenteranno incredibili opportunità che porteranno la tua attività o la carriera a un livello superiore. Di conseguenza, aspettati riconoscimenti e promozioni, ma dovrai agire con cautela, sapendo che solo nel tempo i risultati saranno visibili. Se sei alla ricerca di un'attività, cerca di sfruttare la prima metà del mese, in particolare, i primi dieci giorni, dopodiché Mercurio inizierà a girare retrogrado nel tuo segno e per te potrebbero insorgere dei problemi. Perciò, se ti chiederanno di firmare un contratto o un accordo, oppure dovessi scegliere tra più opportunità, controlla tutto con cautela per evitare problemi e discussioni inutili.Dovresti concentrarti maggiormente sulle questioni di salute e non metterle in secondo piano come se fossero meno importanti. Senza benessere fisico e mentale non saresti in grado di fare nulla di buono. L'oroscopo di dicembre t'invita ad allontanarti dalle persone negative. Saprai chi sono perché quando sei con loro, aumenta il tuo livello di tensione e ti fa male la testa. Inoltre, non trascurare la dieta, il riposo e il sonno.I tuoi giorni fortunati del mese, sono: martedì 5, domenica 24 e sabato 30 dicembre 2023.