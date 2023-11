Oroscopo dicembre 2023 Pesci

Oroscopo del mese di dicembre 2023 per il segno Pesci

(20 febbraio ~ 19 marzo)

Sole in quadratura (Sagittario), dal 21 in sestile (Capricorno);

Luna nuova il 13 in sestile (Capricorno) - Luna piena il 27 in trigono (Cancro);

Mercurio in quadratura (Sagittario), dal 2 in sestile (Capricorno), dal 14 retrogrado, dal 24 in quadratura (Sagittario) ;

Venere in quinconce (Bilancia), dal 5 in trigono (Scorpione), dal 30 in quadratura (Sagittario);

Marte in quadratura (Sagittario);

Giove r. in sestile (Toro);

Saturno in Pesci;

Urano r. in sestile (Toro);

Nettuno r. in Pesci, dal 7 in moto diretto;

Plutone in sestile (Capricorno).

i transiti di Venere e Giove e poi il Sole in sestile al tuo segno, a dicembre avrai sufficiente protezione per avanzare senza ostacoli lungo la tua strada. E non solo, perché ci saranno altri importanti movimenti planetari provenienti da diverse aree dello zodiaco, come Mercurio, Urano e Nettuno bendisposti verso la tua costellazione, che ti incoraggeranno a crescere nei tuoi progetti e a migliorare le relazioni con le persone intorno a te.Ecco come sarà il cielo del mese di dicembre 2023 nei confronti della costellazione dei Pesci ().Nei 31 giorni del mese di dicembre potrai usufruire dei favori di Venere, in trigono armonico alla tua area zodiacale, che amplierà il potere del tuo fascino e ti farà vivere momenti davvero deliziosi. Nettuno nel segno alimenterà le tue fantasie e ti renderà più sognante. Non solo sarai in grado di mantenere il legame con la tua dolce metà, ma dolcezza e tenerezza saranno all'ordine del giorno. Se sei single, conoscerai una persona speciale per la quale proverai meravigliose emozioni. Avrai l'opportunità di formalizzare una relazione come l'hai sempre sognata, ma dovrai agire in modo naturale e lasciare che tutto scorra.Le attività in questo periodo possono essere piuttosto redditizie per i Pesci nonostante Saturno cercherà di renderti le giornate pesanti. Il Sole, Mercurio e Venere, saranno dalla tua parte e ti consentiranno di realizzare i tuoi progetti. Se sei giovane e stai cercando lavoro, la seconda parte di dicembre sarà davvero ottima per tenere colloqui, ricevere inviti, firmare contratti e/o concludere accordi finanziari molto interessanti. Soprattutto, grazie a Giove in sestile armonico, potrai contare anche su un po' di fortuna.Avvertirai una leggera stanchezza, come una sensazione di stallo. La prima cosa che devi fare è non spingere troppo sull'acceleratore, poiché spesso tu chiedi troppo a te stesso e non pensi mai che stai dando abbastanza. Allevia la tensione con rimedi naturali, come l'aromaterapia o medicina floreale, poiché rappresentano un ottimo trattamento per ridurre il livello di affaticamento.I tuoi giorni fortunati del mese, sono: martedì 5, venerdì 15 e domenica 24 dicembre 2023.