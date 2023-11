Oroscopo dicembre 2023 Gemelli

Oroscopo del mese di dicembre 2023 per il segno Gemelli

(21 maggio ~ 20 giugno)

in trigono armonico alla tua area zodiacale, annuncia un periodo favorevole in termini di sentimenti. Ti sentirai bene, attraente e incantevole, ma dopo la prima quindicina le cose potrebbero leggermente cambiare a causa del moto retrogrado di Mercurio per giunta in opposizione e le quadrature di Saturno e Nettuno, per cui nella terza e quarta settimana le tue relazioni affettive e di lavoro ne potrebbero risentire.).Il mese di dicembre 2023 sarà in generale armonioso e luminoso, ideale per l'amore e i sentimenti. Ti sentirai pienamente soddisfatto. La complicità emotiva con la tua dolce metà sarà ricca e piena di gioia e di entusiasmo. I giorni scorreranno felici uno dopo l'altro. Le emozioni saranno fonte di benessere, ottimismo e gioia di vivere. L'energia benevola di Venere ti aiuterà a manifestare tutto il tuo affetto e t'insegnerà a gioire delle più piccole cose giornaliere. Alla fine della seconda settimana, qualcosa potrebbe cambiare. Ti servirà tutto il tuo tatto per evitare crisi e discussioni. Se sei single, conoscerai la persona con cui hai sempre sognato di condividere la tua vita. Apriti a questa meravigliosa esperienza di vita. Non avere paura del nuovo. È tempo di vivere la tua storia d'amore, perciò, metti da parte i tuoi dubbi e scegli di essere felice.Sotto la protezione di Giove e Urano ci saranno dei buoni progressi sebbene dovrai sopportare alcuni alti e bassi nella tua attività. Forse sarai preoccupato di lavorare a qualcosa che presto finirà, ma quel sentimento di paura scomparirà quando saprai che l'azienda o l'Ente che ti paga proporrà dei cambiamenti positivi. Nel corso del mese molte delle tue qualità potranno essere utilizzate con successo. Ti distinguerai per ciò che riguarda la creatività e vedrai come la tua naturale ispirazione crescerà in modo incredibile. Sarai in grado di superare le sfide a cui sarai esposto con una maggiore sicurezza anche quando alcuni pianeti non saranno in aspetto del tutto ottimale.A dicembre può succedere che Mercurio, il tuo pianeta governatore, ti induca a esagerare con il cibo, perciò, è necessario che tu stia attento a non mangiare troppo perché potresti avere dei problemi. In ogni caso, se ti senti stanco e affaticato, risparmia sforzi inutili e recati dal tuo medico di fiducia, perché la stanchezza che senti potrebbe nascondere un piccolo problema che, se non curato in tempo, potrebbe diventare una cosa seria in un futuro nemmeno tanto lontano.I tuoi giorni fortunati del mese, sono: venerdì 8, lunedì 18 e giovedì 28 dicembre 2023.