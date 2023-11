Oroscopo dicembre 2023 Capricorno

Oroscopo del mese di dicembre 2023 per il segno Capricorno

(22 dicembre ~ 20 gennaio)

Sole in semisestile (Sagittario), dal 21 in Capricorno;

Luna nuova il 13 in Capricorno - Luna piena il 27 in opposizione (Cancro);

Mercurio in semisestile (Sagittario), dal 2 in Capricorno, dal 14 retrogrado, dal 24 in semisestile (Sagittario) ;

Venere in quadratura (Bilancia), dal 5 in sestile (Scorpione), dal 30 in semisestile (Sagittario);

Marte in semisestile (Sagittario);

Giove r. in trigono (Toro);

Saturno in sestile (Pesci);

Urano r. in trigono (Toro);

Nettuno r. in sestile (Pesci), dal 7 in moto diretto;

Plutone in Capricorno.

tua vita sarà rivoluzionata da alcune forze cosmiche molto potenti. A dicembre ti sentirai carico di nuova energia e, per quanto faticoso ti potrà sembrare, sarai pronto a intraprendere qualsiasi impresa. Saturno, il tuo pianeta governatore, in sestile armonico alla costellazione del Capricorno, accenderà i tuoi sogni e il tuo modo spontaneo di vedere la vita. Mentre Urano, in trigono con il tuo ammasso stellare, valorizzerà la tua creatività.Ecco come sarà il cielo del mese di dicembre 2023 nei confronti della costellazione del Capricorno (r. = retrogrado).Presto ci sarà una buona intesa planetaria per molti nativi Capricorno impegnati sentimentalmente, così come per coloro che ancora sono soli, le cui prospettive di iniziare una relazione stabile sono molto alte a dicembre, soprattutto nei giorni centrali del mese, quando Venere formerà un sestile assai favorevole. Nonostante ciò, il tuo oroscopo ti invita a fare attenzione, perché trovandoti sotto gli influssi del pianeta dell'amore, avrai un periodo emotivamente iperbolico, specialmente la mattina, quando ti alzi, ti sentirai espansivo e affettuoso ma sarai anche molto impulsivo, quindi pensaci bene se ti troverai a dover prendere decisioni sentimentali importanti, così come nell'iniziare una nuova relazione o troncarla.Il lavoratore di segno Capricorno dovrà dimostrare una grande capacità intellettiva nel gestire i propri impegni di dicembre. Questo, perché nonostante l'Universo sarà dalla tua parte, se vorrai raggiungere i tuoi obiettivi dovrai affrontare ostacoli che potranno essere risolti solo con l'astuzia e la praticità che ti sono congeniali. Se sei molto giovane e stai cercando un buon lavoro, la seconda quindicina sarà piuttosto favorevole e potrebbe anche permetterti di guadagnare qualche soldo in più. Chiama, agisci, invia il tuo curriculum e insisti. Il mondo si conquista con l'azione non certo seduto in poltrona davanti alla tv. Muoviti. Le migliori condizioni arriveranno con il novilunio nel segno.Le tue energie saranno in crescita, ma ti sentirai un po' teso. Dovresti cominciare a praticare uno sport all'aperto per eliminare le tensioni. Segui una dieta equilibrata in modo da non mettere peso, poiché l'ansia ti fa mangiare in modo compulsivo. Sognerai cose strane che a me, in quanto astrologo, piacerebbe approfondire, giacché potrebbero essere premonitrici.I tuoi giorni fortunati del mese, sono: sabato 2, mercoledì 13 e domenica 24 dicembre 2023.