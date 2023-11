Oroscopo dicembre 2023 Bilancia

Oroscopo del mese di dicembre 2023 per il segno Bilancia

(23 settembre ~ 22 ottobre)

nativi Bilancia sono persone romantiche e sensibili, ma a volte hanno difficoltà a mostrare i propri sentimenti. A dicembre, Venere in transito nella tua costellazione ti inviterà ad abbattere le tue barriere e ti aiuterà a invertire questa situazione. Sarà un cambiamento che ti costerà un poco, dal momento che temi di cadere nel ridicolo mostrandoti come realmente sei. Insomma, hai davanti a te una sfida da superare che non avrà nulla a che fare con la ragione, ma con il cuore.).A dicembre sarai indotto a risolvere alcune questioni sentimentali. Ovviamente, avrai tutto l'appoggio del tuo pianeta governatore, che insieme al Sole e a Marte saranno molto bendisposti. Sarà una valida opportunità per porre fine alle delusioni. La tua dolce metà potrà contare su di te in quanto fonte di saggi consigli e soluzioni pratiche. Inoltre, grazie a Giove e Nettuno favorevoli alla tua casa astrologica, sarai in grado di comprendere a fondo i tuoi bisogni interiori. Riuscirai a spiegarti attraverso le tue emozioni. Se invece sei in cerca dell'amore, esci per conoscere altre persone. Avrai un buon aiuto dal cielo, perciò, approfittane.In verità, questo è un periodo un po' complicato per quanto riguarda il settore lavorativo e professionale. Con Mercurio in quadratura per buona parte del mese, crescerà il malcontento, forse anche a causa dei recenti cambiamenti. Sarai chiamato a fare qualcosa che non ti piacerà, anche perché non ti lascerà guadagnare ciò che meriti. Troverai tutto questo inammissibile per te che sei una persona molto efficiente e corretta. Dalla terza settimana, con Mercurio in sestile armonico, comincerai a vedere uno spiraglio di luce.Se hai intenzione di cambiare le tue abitudini per migliorare la tua immagine, ora è il momento di farlo. Con l'arrivo di dicembre avrai l'opportunità perfetta per iniziare uno sport o prendere serie iniziative per affinare il tuo aspetto. Non fare tutto da solo, vai da un professionista il quale ti consiglierà la dieta alimentare più adatta a te.I tuoi giorni fortunati del mese, sono: venerdì 1, venerdì 15 e venerdì 29 dicembre 2023.