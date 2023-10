Oroscopo novembre 2023 Vergine

Oroscopo del mese di novembre 2023 per il segno Vergine

(23 agosto ~ 22 settembre)

Sole in sestile (Scorpione), dal 22 in quadratura (Sagittario);

Luna nuova il 13 in sestile (Scorpione) - Luna piena il 28 in quadratura (Gemelli);

Mercurio in sestile (Scorpione), dal 11 in quadratura (Sagittario);

Venere nel segno, dal 9 in semisestile (Bilancia);

Marte in sestile (Scorpione), dal 26 in quadratura (Sagittario);

Giove r. in trigono (Toro);

Saturno in opposizione (Pesci);

Urano r. in trigono (Toro);

Nettuno r. in opposizione (Pesci);

Plutone in trigono (Capricorno).

frutto matura di colpo; una serie infinita di fattori agiscono fino a quando non avranno raggiunto la maturazione. A te che sei nato nel segno della Vergine, questo mese di novembre richiederà lo stesso tempo e i medesimi sforzi affinché nessuna delle opportunità rimanga incompiuta. Con la scrupolosità e la determinazione di cui sei il naturale detentore, conseguirai i tuoi obiettivi fino a raggiungere la sicurezza economica tanto desiderata.Ecco come sarà il cielo del mese di novembre 2023 nei confronti della costellazione della Vergine ().A livello sentimentale, la vita si svilupperà senza grossi problemi, sebbene alcune discussioni, dovute alla quadratura di Mercurio, potrebbero farti vivere momenti di tensione. In ogni caso, saranno dissidi passeggeri e completamente risolvibili. Dalla seconda settimana, i transiti di Venere, Giove, Urano e Plutone susciteranno una forte attrazione che ti permetterà di stabilire con la tua dolce metà un legame più intenso. Tieni a freno la tua gelosia perché in questi giorni potrebbe essere più manifesta. Se il tuo cuore è libero e vuoi conquistare l'affetto qualcuno, allora sarà meglio agire nella prima quindicina del mese, perché dopo potrebbe essere tutto più complicato.Il mese di novembre si apre con ottime prospettive di progresso. Urano sta bussando alla porta della tua Casa dei mestieri e della professione. Plutone si trova attualmente nel tuo settore legato alle idee e ai progetti, mentre Venere e Giove promettono di offrire ottime opportunità a livello economico. Sotto gli influssi di questi potenti pianeti, nel caso tu fossi alla ricerca di un nuovo lavoro, avrai buone opportunità di trovare ciò che stai cercando. Perciò, rilassati e fai appello a tutta la tua creatività.Riguardo al benessere, molto presto ci saranno delle migliorie per quei disturbi che nei mesi scorsi ti hanno reso amara l'esistenza. Continua le cure che stai facendo e segui le raccomandazioni del tuo medico. Nella seconda quindicina, l'intensità energetica sarà ancora più concentrata. Certamente ti farà bene un po' di movimento. La pratica costante di uno sport ti consentirà di scaricare le energie in eccesso.I tuoi giorni fortunati del mese saranno: giovedì 2, venerdì 10 e giovedì 30 novembre 2023.