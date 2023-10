Oroscopo novembre 2023 Toro

Oroscopo del mese di novembre 2023 per il segno Toro

(20 aprile ~ 20 maggio)

Sole in opposizione (Scorpione), dal 22 in quinconce (Sagittario);

Luna nuova il 13 in opposizione (Scorpione) - Luna piena il 28 in semisestile (Gemelli);

Mercurio in opposizione (Scorpione), dal 11 in quinconce (Sagittario);

Venere in trigono (Vergine) dal 9 in quinconce (Bilancia);

Marte in opposizione (Scorpione), dal 26 in quinconce (Sagittario);

Giove r. nel segno;

Saturno in sestile (Pesci);

Urano r. nel segno;

Nettuno r. in sestile (Pesci);

Plutone in trigono (Capricorno).

ci saranno molti pianeti favorevoli alla costellazione del Toro, di riflesso, anche le persone che saranno al tuo fianco, avranno dei benefici. Soprattutto, ci saranno Venere, Giove, Urano e Plutone notevolmente bendisposti, mentre i potenti influssi di Mercurio, sebbene faranno innervosire molti nativi Toro, se ascolterai bene ciò che la sua prontezza trasmette, comprenderai che il "" ti offrirà una grande forza interiore.Ecco come sarà il cielo del mese di novembre 2023 nei confronti della costellazione del Toro ().Qualcosa di molto positivo sta per accadere nella tua vita. In quanto nativo Toro tendi a frenare le emozioni per paura che gli altri si prendano gioco di te. Le stelle di questo mese di novembre t'invitano a superare le tue insicurezze e a gioire delle cose belle che il destino mette a tua disposizione. Questo è un periodo in cui riceverai molto affetto dalla tua dolce metà. Se sei ancora single, Venere saprà creare un clima di complicità e, quindi, ti sarà abbastanza semplice corteggiare colui o colei che ti piace. Impara ad adattarti alla spontaneità, perché ciò che non è pianificato può diventare uno dei momenti più belli della tua vita. Avrai l'opportunità di innamorarti della persona più adatta a te.A novembre le buone notizie non si limiteranno soltanto al campo sentimentale ma giungeranno anche in tema lavoro e a livello professionale. Su questi versanti, novembre sarà un mese fantastico per molti Toro. Sostenitrice della buona sorte sarà Venere che assieme a Mercurio ti porteranno un'enorme dose d'intuizione e creatività. Potrai raggiungere molti dei tuoi obiettivi e mettere in atto nuovi progetti. Le tue prestazioni professionali saranno riconosciute e apprezzate da tutti. Inoltre, avrai la possibilità di raggiungere ottimi risultati in materia di entrata di denaro.Ti consideri una persona resistente a tutto ciò che riguarda il benessere fisico e, nonostante tu abbia dei riscontri in merito, le attività di novembre richiederanno un grande consumo di energia, per cui faresti bene cominciare a prenderti cura di te stesso. Se non sei abituato a stare in movimento, sarà meglio che cominci a camminare.I tuoi giorni fortunati del mese saranno: domenica 5, giovedì 16 e mercoledì 29 novembre 2023.