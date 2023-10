Oroscopo novembre 2023 Scorpione

Oroscopo del mese di novembre 2023 per il segno Scorpione

(23 ottobre ~ 22 novembre)

Sole nel segno, dal 22 in semisestile (Sagittario);

Luna nuova il 13 nel segno - Luna piena il 28 in quinconce (Gemelli);

Mercurio nel segno, dal 11 in semisestile (Sagittario);

Venere in sestile (Vergine) dal 9 in semisestile (Bilancia);

Marte nel segno, dal 26 in semisestile (Sagittario);

Giove r. in opposizione (Toro);

Saturno in trigono (Pesci);

Urano r. in opposizione (Toro);

Nettuno r. in trigono (Pesci);

Plutone in sestile (Capricorno).

ti metteranno alla prova in molti aspetti della tua vita. Tra l'altro, ci sono Giove e Urano che faranno opposizione alla tua area zodiacale sottoponendoti a cambiamenti tanto inaspettati quanto indesiderati. All'inizio del mese è molto probabile che sorgeranno complicazioni di vario genere che genereranno profondi malintesi. Imparerai che non è necessario metterti in uno stato di allerta solo perché le cose funzionano come desideri.Ecco come sarà il cielo del mese di novembre 2023 nei confronti della costellazione dello Scorpione ().In campo sentimentale, novembre sarà un mese pieno di alti e bassi. Vivrai momenti di felicità alternati ad altri di crisi più o meno importanti. Ci saranno giorni in cui avrai la spiacevole sensazione che le tue attese non siano soddisfatte. Tuttavia, nonostante le difficoltà quotidiane raffreddino la tua relazione, la realtà prenderà spazio ai sogni impossibili. In ogni caso, sarà un periodo ideale per esercitare la tua naturale creatività e abbellire la casa rendendola un luogo caldo e accogliente. Se sei unosingle, è il caso di aspettare un po' prima di iniziare una storia d'amore. In questo momento troveresti solo brevi avventure che non durerebbero a lungo.Il lavoro e la professione sono i settori che più di altri beneficeranno durante i trenta giorni di novembre. La Luna che si rinnova nel tuo segno t'invita a lasciare i tuoi confini e ti prepara a incontrare un nuovo mondo. Alcune vecchie ombre svaniranno e questo ti consentirà di vagliare le varie occasioni in arrivo con un più acuto razionalismo. A partire già dalla prima settimana potrai riorganizzare le tue attività in modo meno caotico del solito. Liberati dalle cose inutili che esauriscono le tue energie. In questo modo migliorerà la tua quotidianità.Riguardo al benessere, novembre non sarà un mese eccellente per i nati sotto il segno dello Scorpione. Perciò, cerca di essere più cauto perché Giove in opposizione può davvero complicarti la vita. È tempo di prenderti cura del tuo benessere, soprattutto, non ignorare i segnali che il corpo t'invia. Segui le indicazioni che il tuo oroscopo ti dà e potrai lasciarti alle spalle tutte le tue difficoltà.I tuoi giorni fortunati del mese saranno: lunedì 6, giovedì 16 e lunedì 27 novembre 2023.