Oroscopo novembre 2023 Pesci

Oroscopo del mese di novembre 2023 per il segno Pesci

(20 febbraio ~ 19 marzo)

Sole in trigono (Scorpione), dal 22 in quadratura (Sagittario);

Luna nuova il 13 in trigono (Scorpione) - Luna piena il 28 in quadratura (Gemelli);

Mercurio in trigono (Scorpione), dal 11 in quadratura (Sagittario);

Venere in opposizione (Vergine) dal 9 in quinconce (Bilancia);

Marte in trigono (Scorpione), dal 26 in quadratura (Sagittario);

Giove r. in sestile (Toro);

Saturno nel segno;

Urano r. in sestile (Toro);

Nettuno r. nel segno);

Plutone in sestile (Capricorno).

in giro della buona energia per te. Nettuno, ottavo pianeta del sistema solare che governa la spiritualità, i sogni e la fantasia, illuminerà le tue capacità di apprendere e di relazionarti con gli altri. Anche Urano, il pianeta del progresso in sestile armonico alla tua costellazione, ti spingerà al cambiamento. Quasi senza accorgertene cambierai il tuo modo di pensare, agire e comunicare. Cerca di contattare nuove persone e frequenta altri posti, perché sarà molto vantaggioso. Non isolarti.Ecco come sarà il cielo del mese di novembre 2023 nei confronti della costellazione dei Pesci ().In ambito sentimentale, a novembre le tue parole saranno più dolci che mai, le tue attenzioni molto premurose e i tuoi impulsi assolutamente irrefrenabili. I giorni ti sembreranno più lunghi e le notti troppo brevi, giacché vorrai soltanto rimanere tra le braccia del tuo partner. Il pensiero non ti darà tregua, almeno fino a quando non ti troverai sotto la quadratura della Luna piena, circostanza che avverrà nell'ultima settimana di novembre. Fino ad allora potrai gioire delle tenerezze che le stelle ti hanno destinato. Per i single sono previste buone possibilità di cominciare da un'avventura che più in là si trasformerà in una storia d'amore duratura.Riguardo alle attività lavorative, questo è un periodo molto interessante per te, visto che oltre ad avere i favori di Giove dalla tua, ci sono altri due aspetti astrali che non dovrai sottovalutare in questo momento. Il primo è il transito di Marte in trigono alla tua area zodiacale e il secondo si tratta del sorprendente trigono di Mercurio. Da questo momento in poi tutto sarà possibile per te. Se stai cercando un lavoro, invia il tuo curriculum a diverse aziende. Il pianeta della fortuna promette novità positive per molti Pesci.In merito alla salute dovrai prestare un po' di attenzione in più, altrimenti potresti trovarti ad affrontare una serie di malesseri difficili da gestire. Sarebbe opportuno investire in qualche tipo di programma che preveda una buona dieta e/o un esercizio fisico rilassante, in modo da prepararti in attesa delle fresche mattinate novembrine. Evita un eccessivo spreco di energia e presta attenzione al tuo benessere.I tuoi giorni fortunati del mese saranno: martedì 7, lunedì 13 e venerdì 24 novembre 2023.