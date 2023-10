Oroscopo novembre 2023 Capricorno

Oroscopo del mese di novembre 2023 per il segno Capricorno

(22 dicembre ~ 20 gennaio)

Sole in sestile (Scorpione), dal 22 in semisestile (Sagittario);

Luna nuova il 13 in sestile (Scorpione) - Luna piena il 28 in quinconce (Gemelli);

Mercurio in sestile (Scorpione), dal 11 in semisestile (Sagittario);

Venere in trigono (Vergine) dal 9 in quadratura (Bilancia);

Marte in sestile (Scorpione), dal 26 in semisestile (Sagittario);

Giove r. in trigono (Toro);

Saturno in sestile (Pesci);

Urano r. in trigono (Toro);

Nettuno r. in sestile (Pesci);

Plutone nel segno.

sai bene quanto vali per cui non senti la necessità di ricorrere a sotterfugi affinché la gente si accorga che ci sei. Con Mercurio, Venere, Marte e Plutone bendisposti alla tua area zodiacale, otterrai il rispetto delle persone intorno a te senza fare alcuna fatica. Fai solo attenzione a Nettuno retrogrado, perché potrebbe farti vivere una situazione tesa, ma presto ti renderai conto che sarà qualcosa di positivo per te. Basterà la tua sola presenza per ottenere ciò che vuoi, senza bisogno di chiedere.Ecco come sarà il cielo del mese di novembre 2023 nei confronti della costellazione del Capricorno ().Con l'arrivo del mese di novembre la relazione con il partner non sarà tanto facile per molti nativi Capricorno a causa dell'estrema sensibilità derivante dalla retrogradazione di Nettuno. Durante questo periodo faresti bene a sbarazzarti di quelle situazioni che per qualche ragione procedono su un doppio binario. Presta maggiore attenzione alle esigenze della persona che hai accanto e rivolgerti a lui o lei con tenerezza. Lascia che le tue emozioni affiorino e vivrai momenti intensi e meravigliosi. Se sei single, cerca di agire con semplicità e umiltà e prova a fare colpo su quella persona che vorresti camminasse al suo fianco.Per quanto riguardano le attività lavorative e professionali, Mercurio saprà stimolarti una creatività molto sviluppata, mentre Marte, in sestile armonico, saprà infonderti una buona dose di energia che ti sarà molto utile nelle lotte di supremazia che ti troverai ad affrontare. Se vuoi avventurarti in una nuova impresa o cambiare lavoro, questo è il periodo migliore per farlo. È anche un buon momento per concludere vantaggiosi affari o acquistare e vendere beni.Questo è un periodo positivo in termini di benessere. Dovrai soltanto cercare di bilanciare le attività intellettuali con quelle fisiche, magari iscrivendovi a una palestra. In alternativa, cerca di praticare un qualunque tipo di sport che ti aiuti a rilassarti fisicamente e mentalmente. Anche andare a passeggio, da solo o in compagnia, può rivelarsi un'ottima soluzione.I tuoi giorni fortunati del mese saranno: domenica 5, mercoledì 15 e giovedì 30 novembre 2023.