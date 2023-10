Oroscopo novembre 2023 Cancro

Oroscopo del mese di novembre 2023 per il segno Cancro

(21 giugno ~ 22 luglio)

Sole in trigono (Scorpione), dal 22 in quinconce (Sagittario);

Luna nuova il 13 in trigono (Scorpione) - Luna piena il 28 in semisestile (Gemelli);

Mercurio in trigono (Scorpione), dal 11 in quinconce (Sagittario);

Venere in sestile (Vergine) dal 9 in quadratura (Bilancia);

Marte in trigono (Scorpione), dal 26 in quinconce (Sagittario);

Giove r. in sestile (Toro);

Saturno in trigono (Pesci);

Urano r. in sestile (Toro);

Nettuno r. in trigono (Pesci);

Plutone in opposizione (Capricorno).

forze opposte di Plutone e la quadratura di Venere, a novembre influiranno negativamente sulla costellazione del Cancro, generando onde emotive dissonanti. Ciò ti renderà piuttosto instabile e insicuro. Per fortuna ci sono il Sole, Mercurio, Marte e Nettuno in trigono armonico alla tua area zodiacale, che ti proteggeranno ponendo un freno a chiunque cercherà di ostacolarti. A partire dalla seconda settimana di novembre, Giove ti invierà le risposte alle situazioni difficili che risolverai nel migliore dei modi.Ecco come sarà il cielo del mese di novembre 2023 nei confronti della costellazione del Cancro ().L'amore ti darà molte ragioni per dimenticare le tue preoccupazioni. Sebbene perderai presto il supporto di Venere, la tua relazione affettiva sarà schietta e spontanea come piace a te. Mercurio in trigono farà in modo che la comunicazione con la tua dolce metà sarà eccellente per tutto il mese. Le giornate saranno perfette da trascorrere vicino alla persona che ami, dal momento che vivrai i prossimi giorni in serenità. Perciò, sicurezza e rispetto regneranno nella coppia. Troverai nel partner il complice che saprà darti quella nota di tenerezza che per te vale più di ogni cosa. Se invece hai il cuore ancora libero, preparati a vivere delle bellissime emozioni nella prima settimana, quando il pianeta dell'amore sarà bendisposto e favorirà gli incontri.Non sono previsti sorprendenti progressi a livello economico e di carriera, ma nemmeno ci saranno ostacoli che a novembre non potranno essere superati. Sul principio è probabile che tu sentirai il mondo girare contro di te. Potrai fare appello alla tua creatività nel proporre le tue idee, poiché Mercurio si troverà in una situazione astrale davvero interessante e sarà molto favorevole per tutti quei Cancro che intendano realizzare nuovi progetti. Quindi, lascia l'inerzia e procedi spedito verso i cambiamenti vantaggiosi.In tema di benessere, Plutone in transito in un segno a te opposto, contribuirà a renderti più sensibile agli stimoli dell'ambiente. In buona sostanza, ci potrebbero essere delle conseguenze imputabili alla tua condotta, perciò, cerca di non metterti nei guai. Riposa a sufficienza e, se possibile, fai degli esercizi di rilassamento un paio di volte a settimana. L'agopuntura può essere un valido aiuto, purché sia eseguita da personale qualificato.I tuoi giorni fortunati del mese saranno: venerdì 3, lunedì 13 e sabato 25 novembre 2023.