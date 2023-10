Oroscopo novembre 2023 Bilancia

Oroscopo del mese di novembre 2023 per il segno Bilancia

(23 settembre ~ 22 ottobre)

Sole in semisestile (Scorpione), dal 22 in sestile (Sagittario);

Luna nuova il 13 in semisestile (Scorpione) - Luna piena il 28 in trigono (Gemelli);

Mercurio in semisestile (Scorpione), dal 11 in sestile (Sagittario);

Venere in semisestile (Vergine) dal 9 nel segno;

Marte in semisestile (Scorpione), dal 26 in sestile (Sagittario);

Giove r. in quinconce (Toro);

Saturno in quinconce (Pesci);

Urano r. in quinconce (Toro);

Nettuno r. in quinconce (Pesci);

Plutone in quadratura (Capricorno).

, i nativi Bilancia si distinguono per la spiccata sagacia e la capacità di comunicare agli altri in maniera brillante le proprie idee. Devi capire che tutti possono sbagliare, quindi, inizia questo mese di novembre con il piede giusto e smettila di torturare le persone intorno a te per gli errori che hanno commesso. Ciò che è stato fatto non potrà più essere cambiato. Accettalo e seppellisci il passato, sarà la vita che si occuperà di mettere le cose al loro posto.Ecco come sarà il cielo del mese di novembre 2023 nei confronti della costellazione della Bilancia ().Il moto retrogrado di Giove continuerà a infastidire e ad appesantire le relazioni di coppia di molti innamorati di segno Bilancia. Sappi che un atteggiamento intransigente potrebbe mettere in pericolo la tua relazione d'amore, soprattutto laddove non ci sia una base solida che consenta di superare i dissidi. È probabile che nella prima settimana la tua dolce metà faccia pressione su di te chiedendo qualche rivendicazione. Dopodiché, la relazione migliorerà e così anche la tua vita personale. Molti Bilancia single cesseranno di essere tali. In questo tuo oroscopo del mese di novembre è previsto un incontro sorprendente. Quando meno te lo aspetti, il tuo cuore batterà per una persona che avrai incontrato per caso.Dovrai stare molto attento allo svolgimento delle tue attività, perché sarai particolarmente distratto e potresti commettere degli errori che più in là ti faranno sudare. In pratica, subito dopo la prima settimana, Saturno formerà una dissonanza con la tua area zodiacale, ed è possibile che tu ti troverai sotto pressione. In ogni caso, che ti piaccia oppure no, dovrai prendere alcune importanti decisioni. Niente paura, perché a fine mese, sotto gli influssi di Mercurio unirai le tue qualità mentali a una maggiore ambizione e tenacia.Riguardo al tuo benessere, novembre sarà un mese con frequenti sbalzi di temperatura, perciò, se vuoi che il tuo fisico non ne risenta, farai bene a sottoporti a un controllo medico per evitare sorprese. C'è la possibilità che sopraggiungano alcuni disturbi alle ossa e alle articolazioni, perciò il tuo oroscopo ti consiglia di dormire a sufficienza e mangiare sano adottando possibilmente una dieta a base di frutta e verdure.I tuoi giorni fortunati del mese saranno: giovedì 9, domenica 19 e mercoledì 29 novembre 2023.