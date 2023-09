Oroscopo ottobre 2023 Vergine

Oroscopo del mese di ottobre 2023 per il segno Vergine

(23 agosto ~ 22 settembre)



Sole in Bilancia (semisestile), dal 23 in Scorpione (sestile);

Luna nuova il 15 in Scorpione (sestile), Luna piena il 29 Toro (trigono);

Mercurio in Vergine, dal 6 in Bilancia (semisestile), dal 23 in Scorpione (sestile);

Venere in Leone (semisestile), dal 10 in Vergine;

Marte in Bilancia (semisestile), dal 13 in Scorpione (sestile);

Giove in Toro (trigono);

Saturno in Pesci (opposizione);

Urano in Toro (trigono);

Nettuno in Pesci (opposizione);

Plutone in Capricorno (trigono).

sarà un mese ricco di novità fortunate che miglioreranno in modo inatteso le vostre giornate. Sarà un periodo di grande arricchimento personale che potrete sfruttare approfittando del transito di Mercurio di passaggio nella vostra costellazione. Potrete contare anche su Giove, Urano e Plutone i quali, dopo un periodo sfavorevole, nelle prossime settimane formeranno un trigono armonico con la costellazione della Vergine.Ecco come sarà il cielo del mese di ottobre 2023 nei confronti della costellazione della Vergine.Se state attraversando un periodo di cambiamenti e pensate di non adattarvi ad essi, forse dovreste smettere di concentrarvi sul passato e proiettarvi su quello che sta arrivando. Venere in Vergine dalla seconda settimana di ottobre, porterà nella vostra relazione sentimentale quella tenerezza affettiva di cui avete bisogno. In poche parole, questo sarà un autunno molto positivo per voi, poiché oltre a Venere ci sono anche Mercurio e Marte particolarmente benevoli. Ciò significa che sarete protetti dalle stelle le quali vi aiuteranno nei momenti più difficili. Per quanto riguarda i cuori solitari che attendono con ansia l'arrivo dell'amore, siate certi che avrete numerose opportunità che vi conferiranno una rinnovata vitalità e il desiderio di corteggiare e di essere amati.Con tutti i pianeti in transito favorevole verso l'area lavorativa e professionale del vostro cielo astrologico, per voi nativi Vergine a ottobre ci saranno diverse offerte e ottime occasioni da prendere al volo, nonché l'arrivo di eventi molto fortunati, soprattutto per chi ha ha iniziato un nuovo lavoro o ha appena aperto la propria attività. In pratica, le stelle vi offriranno occasioni importanti da non perdere. Pertanto, sarà difficile che per la fine del mese non ci saranno risultati positivi.Durante le giornate di ottobre fareste bene a prestare un po' di attenzione al vostro benessere poiché è probabile che alcune situazioni possano generare qualche disturbo. Prendetevi cura soprattutto delle vostre abitudini alimentari. Non abusate di farmaci, digestivi, lassativi o astringenti. Una buona alimentazione accompagnata da un salutare esercizio fisico e un atteggiamento positivo sono sempre i rimedi migliori quando qualcosa non va come dovrebbe.I tuoi giorni fortunati del mese, sono: venerdì 6, martedì 10 e domenica 29 ottobre 2023.