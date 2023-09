Oroscopo ottobre 2023 Sagittario

Oroscopo del mese di ottobre 2023 per il segno Sagittario

(23 novembre ~ 21 dicembre)



Sole in Bilancia (sestile), dal 23 in Scorpione (semisestile);

Luna nuova il 15 in Scorpione (semisestile), Luna piena il 29 Toro (quinconce);

Mercurio in Vergine (quadrato), dal 6 in Bilancia (sestile), dal 23 in Scorpione (semisestile);

Venere in Leone (trigono), dal 10 in Vergine (quadrato);

Marte in Bilancia (sestile), dal 13 in Scorpione (semisestile);

Giove in Toro (quinconce);

Saturno in Pesci (quadrato);

Urano in Toro (quinconce);

Nettuno in Pesci (quadrato);

Plutone in Capricorno (semisestile).

sensazione d'angoscia che Saturno vi ha trasmesso negli ultimi tempi, un poco per volta svanirà. Di sicuro sarete più forti per affrontarlo, soprattutto nella seconda quindicina del mese, quando la Luna nuova in Scorpione annullerà le sue forze. E allora vedrete con occhi stupiti che tutti i cattivi presagi dei mesi precedenti, cominceranno a dissiparsi fino a scomparire del tutto.Ecco come sarà il cielo del mese di ottobre 2023 nei confronti della costellazione del Sagittario.Giove sarà molto bendisposto con voi sagittari e, sebbene non tutte le difficoltà potranno essere risolte, ci sarà un netto miglioramento della vostra vita sentimentale. Tutto potrà essere risolto con calma e serenità, ma non chiedete troppo alla vostra dolce metà e non siate eccessivamente esigenti. La persona amata vi prenderà per mano e vi porterà lontano in un mondo nuovo e diverso. Se ancora non avete la fede al dito, sappiate che Marte vi offrirà una carica esplosiva che vi consentirà di avere ottime possibilità per conquistare il cuore della persona da voi prescelta. Sarete invogliati a impegnarvi profondamente nel matrimonio o in una convivenza.Il clima lavorativo nelle prossime settimane migliorerà notevolmente per molti nativi Sagittario, visto che presto Mercurio tornerà ad essere favorevole e sarà messaggero di buone notizie. Se siete alla ricerca di una nuova attività, ci saranno per voi ottimi affari da concludere ed eccellenti vantaggi che vi faranno intravedere un orizzonte migliore e l'opportunità di aumentare le vostre entrate economiche. Grazie anche alla benefica posizione di Giove, sarete pieni di buone idee che metterete in pratica e riuscirete a conquistare nuove posizioni di carriera. Questo è un periodo favorevole per qualsiasi tipo d'investimento.Avere i buoni auspici di Mercurio, Marte e Giove, significa che potrete ricevere qualcosa di veramente splendido dal destino. Riguardatevi, perché proprio quando i pianeti sono così favorevoli, voi v'impegnate di più utilizzando tutte le vostre risorse e in alcuni casi abusando delle vostre forze. Mangiate e bevete con moderazione e soprattutto, riposate. Se agite in questo modo, rimarrete in forma e non soffrirete di quei mal di testa che spesso vi tormentano.I tuoi giorni fortunati del mese, sono: sabato 7, domenica 15 e martedì 24 ottobre 2023.