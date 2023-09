Oroscopo ottobre 2023 Cancro

Oroscopo del mese di ottobre 2023 per il segno Cancro

(21 giugno ~ 22 luglio)



Sole in Bilancia (quadrato), dal 23 in Scorpione (trigono);

Luna nuova il 15 in Scorpione (trigono), Luna piena il 29 Toro (sestile);

Mercurio in Vergine (sestile), dal 6 in Bilancia (quadrato), dal 23 in Scorpione (trigono);

Venere in Leone (semisestile), dal 10 in Vergine (sestile);

Marte in Bilancia (quadrato), dal 13 in Scorpione (trigono);

Giove in Toro (sestile);

Saturno in Pesci (trigono);

Urano in Toro (sestile);

Nettuno in Pesci (trigono);

Plutone in Capricorno (opposizione).

combinazioni astrali a ottobre influiranno positivamente su molti aspetti della vostra esistenza offrendovi l'equilibrio di cui avete bisogno per andare avanti. L'astrologo diconsiglia ai nativi Cancro di indirizzare tutte le vostre energie in ciò che serve a consolidare la vostra posizione personale, lavorativa e sociale.Ecco come sarà il cielo del mese di ottobre 2023 nei confronti della costellazione del Cancro.Nei prossimi giorni di ottobre molti Cancro potranno beneficiare del supporto di Venere che illuminerà il vostro cielo con la promessa di sostenere il romanticismo. Ad aiutare il pianeta dell'amore in questo suo sforzo, ci saranno anche Giove e Nettuno. Il primo vi donerà fascino e seduzione, mentre il secondo vi spingerà ad ascoltare le ragioni del cuore. Vi sorprenderà la vostra audacia nel relazionarvi con la persona che amate. Se siete ancora single, non rimanete chiusi in casa. Uscite, visitate luoghi insoliti e diversi, ora è il momento di prendere il timone della vostra vita e dirigerla dove volete voi. Attraverso un viaggio potreste incontrare qualcuno che vi cambierà la vita.L'ambiente lavorativo sarà l'area maggiormente favorita per molti Cancro. Sarete incoraggiati dai pianeti veloci, tra cui Mercurio, che avrà il compito di rendervi più abili nel pianificare strategie e alleanze. Attenzione a Saturno, perché cercherà di ostacolarvi, sebbene a contrastarlo ci penserà il buon Giove che continuerà a proteggere le vostre iniziative. Approfittate di ciò che arriverà nelle prossime settimane perché vi sarà molto utile.I disturbi del sonno e alcuni problemi psicosomatici saranno i malesseri che maggiormente vi preoccuperanno. Sebbene non siano previsti problemi seri, non sottovalutate questo periodo in cui sarà meglio rilassarvi senza cercare di fare troppe cose. Per il resto non avrete altre complicazioni. Prendetevi cura della vostra dieta e dedicate del tempo al riposo.I tuoi giorni fortunati del mese, sono: lunedì 2, martedì 10 e lunedì 23 ottobre 2023.