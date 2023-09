Oroscopo ottobre 2023 Bilancia

Oroscopo del mese di ottobre 2023 per il segno Bilancia

(23 settembre ~ 22 ottobre)



Sole in Bilancia, dal 23 in Scorpione (semisestile);

Luna nuova il 15 in Scorpione (semisestile), Luna piena il 29 Toro (quinconce);

Mercurio in Vergine (semisestile), dal 6 in Bilancia, dal 23 in Scorpione (semisestile);

Venere in Leone (sestile), dal 10 in Vergine (semisestile);

Marte in Bilancia, dal 13 in Scorpione (semisestile);

Giove in Toro (quinconce);

Saturno in Pesci (quinconce);

Urano in Toro (quinconce);

Nettuno in Pesci (quinconce);

Plutone in Capricorno (quadrato).

nativi Bilancia vi fate carico ogni giorno di considerevoli impegni, proponendovi di mantenere una certa cordialità soprattutto quando siete a contatto con gli altri. Per questo siete sempre i benvenuti ovunque vi presentiate. A ottobre farete alcune esperienze positive che vi aiuteranno a superare più rapidamente qualsiasi contrattempo.Ecco come sarà il cielo del mese di ottobre 2023 nei confronti della costellazione della Bilancia.I pianeti lenti, in quinconce, non sono molto bendisposti verso l'area zodiacale della Bilancia, perciò, per buona parte del mese di ottobre potreste avere delle difficoltà a relazionarvi con l'altra metà. Alcuni malintesi possono sopraggiungere, non gravi ma costanti. Evitate di ingigantire le cose e affrontate con comprensione le discussioni. Se avete ancora il cuore libero, nei prossimi giorni vivrete una romantica storia sentimentale, anche se, data l'incertezza nel vostro tema natale, la possibilità che in questo momento una relazione d'amore possa durare, dipenderà soprattutto dal vostro desiderio di fare progetti per il futuro.A livello lavorativo e professionale, ottobre sarà un periodo favorevole per voi. Usate il vostro intelletto per risolvere i contrattempi che possono insorgere. Un'analisi approfondita e dettagliata di tutto ciò che succede vi aiuterà a trovare la soluzione giusta. In ogni caso, vi renderete conto dell'arrivo di alcuni cambiamenti positivi e proposte incoraggianti. Leggete il vostro oroscopo gratuito su duepuntotre, riceverete importanti suggerimenti che espanderanno le vostre attività.Ottobre non sarà uno dei mesi migliori per il benessere dei nativi Bilancia. C'è molta tensione in giro e alcune patologie psicosomatiche saranno dietro l'angolo. Tuttavia, non succederà nulla se riuscirete a controllare l'ansia e le preoccupazioni, in caso contrario sarà il vostro apparato gastrointestinale a pagarne le conseguenze. Discipline alternative, come,o altro, possono aiutarvi a bilanciare le vostre emozioni.I tuoi giorni fortunati del mese, sono: venerdì 6, domenica 15 e lunedì 30 ottobre 2023.