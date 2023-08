Oroscopo settembre 2023 Toro

Oroscopo del mese di settembre 2023 per il segno Toro

(20 aprile ~ 20 maggio)

Sole in Vergine (trigono), dal 23 in Bilancia (quinconce);

Luna nuova il 15 in Bilancia (quinconce) - Luna piena il 30 in Ariete (semisestile);

Mercurio in Vergine (trigono - retrogrado, dal 16 diretto);

Venere in Leone (quadrato - retrogrado, dal 5 diretto);

Marte in Bilancia (quinconce);

Giove in Toro;

Saturno in Pesci (sestile);

Urano in Toro;

Nettuno in Pesci (sestile);

Plutone in Capricorno (trigono).

dalla costellazione del Toro ti spingerà a dire cose che non avresti mai osato nemmeno immaginare. Cerca di essere più prudente nelle tue opinioni, altrimenti il dialogo con gli altri si complicherà. Oltretutto, la tua testardaggine non ti aiuterà per niente quando si tratterà di chiarire alcune circostanze. Per tua fortuna, le presenze di Giove e Urano nel segno, ti riempiranno di energia positiva ed avrai una buona comprensione dell'ambiente intorno a te.Ecco come sarà il cielo del mese di settembre 2023 nei confronti della costellazione del Toro.Mercurio in trigono alla tua area astrologica indica che la tua vita amorosa sarà molto gradevole. Con il pianeta della comunicazione bendisposto verso di te, la cosa migliore che puoi fare è rendere felice la persona che vive al tuo fianco. Le tue energie saranno eccezionali. Attenzione agli ultimi giorni del mese, quando un tuo atteggiamento agitato potrebbe causare dei conflitti nella coppia. Il tuo astrologo Jennaro ti invita a trovare un equilibrio tra ciò che desideri tu e quello che ti chiede il tuo partner. Se sei ancora single, nelle tiepide serate autunnali avrai la possibilità di conoscere una persona molto speciale. Non aspettarti tutto e subito da quest'incontro, soprattutto, non fare troppa pressione, specialmente al primo appuntamento. Le stelle hanno un preciso disegno per te, per cui è meglio se ti attieni ai loro piani. Il tuo futuro sentimentale potrebbe prendere una direzione inaspettata e non è detto che tu abbia nelle mani la chiave del tua destino.Sul piano delle attività lavorative e professionali, questo è un periodo fantastico per molti nati nel segno del Toro. Il Sole, Mercurio, Giove, Saturno, Urano e Plutone saranno favorevoli per buona parte del mese di settembre e ti porteranno grandi soddisfazioni, specialmente se lavori in un settore artistico o nel commercio di prodotti per la bellezza. Per te si preannunciano una serie di novità, con cambiamenti improvvisi che metteranno in risalto il tuo lato più creativo. Potrai raggiungere obiettivi importanti e un reddito elevato. Se sei molto giovane e stai cercando un lavoro, adoperati nelle prime tre settimane inviando il tuo curriculum a diverse aziende e/o raccomandandoti a persone importanti che possono aprirti le porte del mondo lavorativo.Le tensioni e l'affaticamento a cui sarai sottoposto nel corso di questo mese di settembre potrebbero far nascere non pochi problemi a livello fisico. È possibile che un eccesso di nervosismo possa procurarti delle emicranie, ma se adotti un atteggiamento più aperto, superando la tua proverbiale persistenza e accettando le opinioni degli altri nonostante non coincidano con le tue, il tuo stato di benessere ne gioverà parecchio.I tuoi giorni fortunati del mese sono: mercoledì 6, sabato 16 e domenica 24 settembre 2023.