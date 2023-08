Oroscopo settembre 2023 Scorpione

Oroscopo del mese di settembre 2023 per il segno Scorpione

(23 ottobre ~ 22 novembre)

Sole in Vergine (sestile), dal 23 in Bilancia (semisestile);

Luna nuova il 15 in Bilancia (semisestile) - Luna piena il 30 in Ariete (quinconce);

Mercurio in Vergine (sestile - retrogrado, dal 16 diretto);

Venere in Leone (quadrato - retrogrado, dal 5 diretto);

Marte in Bilancia (semisestile);

Giove in Toro (opposizione);

Saturno in Pesci (trigono);

Urano in Toro (opposizione);

Nettuno in Pesci (trigono);

Plutone in Capricorno (sestile).

transito di Mercurio in sestile al tuo segno ti darà l'opportunità di portare avanti le tue idee con più entusiasmo, anche se, visti gli ultimi effetti di Saturno, a settembre sarà meglio che tu rifletta con più calma e agisca con maggiore prudenza. Cerca di tenere sotto controllo la tua tendenza a giudicare troppo severamente gli altri e sii più flessibile nelle tue valutazioni. In questo modo, non solo farai esperienze piacevoli ma avrai la comprensione delle persone intorno a te.Ecco come sarà il cielo del mese di settembre 2023 nei confronti della costellazione dello Scorpione.La strategia del corteggiamento è sempre molto gratificante e facilita il dialogo con la persona del cuore. Inoltre, è senz'altro un elemento fondamentale per creare armonia all'interno della coppia. Qualsiasi decisione o progetto tu abbia intenzione di intraprendere e che riguardano te e il tuo il partner, cerca di sfruttare la prima quindicina del mese, perché nella seconda parte di settembre, con Venere in quadratura alla tua area zodiacale e Giove in opposizione, è possibile che si possano creare dei malintesi con l'altra metà. Se sei ancora single e vuoi conquistare il cuore della persona che in questo momento ti attrae, allora sarà meglio che ti sbrighi e ti faccia avanti nella prima decade, quando il pianeta dell'amore è ancora bendisposto con la tua area astrologica. Avrai la possibilità di incontrare nuove persone. Non cercare avventure passeggere, perché ti possono creare delle complicazioni.Riguardo alle attività lavorative e professionali, la seconda parte del mese sarà particolarmente vantaggiosa, quando Mercurio, il pianeta della comunicazione, tornerà a girare diretto e sarà molto favorevole. Se lavori in proprio, riceverai proposte molto incoraggianti che ti apriranno nuove strade. Fai appello a tutte le tue doti percettive per essere al posto giusto nel momento giusto e scegli le offerte migliori secondo i tuoi obiettivi. Nel caso tu lavori alle dipendenze di terzi, farai bene a evitare qualsiasi tipo di attrito con i tuoi colleghi e collaboratori perché ciò potrebbe danneggiarti. Alla fine del mese le cose miglioreranno. Nel frattempo cerca di pazientare. Un viaggio di lavoro sarà il regalo che gli astri hanno previsto per te.Le stelle stanno lavorando instancabilmente per mantenere balsamica l'area dello Scorpione. In pratica, Nettuno continua ad apportare energie molto positive per il tuo benessere fisico e mentale. Intanto, il Sole, Mercurio e Marte ti stanno trasmettendo una grande forza e il desiderio di reagire proprio quando le difficoltà sembrano insormontabili. Se ti senti stanco, un viaggio di piacere può alleviarti la tensione.I tuoi giorni fortunati del mese sono: lunedì 4, giovedì 14 e martedì 26 settembre 2023.