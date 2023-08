Oroscopo settembre 2023 Pesci

Oroscopo del mese di settembre 2023 per il segno Pesci

(20 febbraio ~ 19 marzo)

Sole in Vergine (opposizione), dal 23 in Bilancia (quinconce);

Luna nuova il 15 in Bilancia (quinconce) - Luna piena il 30 in Ariete (semisestile);

Mercurio in Vergine (opposizione - retrogrado, dal 16 diretto);

Venere in Leone (quinconce - retrogrado, dal 5 diretto);

Marte in Bilancia (quinconce);

Giove in Toro (sestile);

Saturno in Pesci;

Urano in Toro (sestile);

Nettuno in Pesci;

Plutone in Capricorno (sestile).

congiunzione tra Saturno e Nettuno al 60° grado dalla costellazione dei Pesci può causarti non pochi fastidi, principalmente all'inizio del mese e soprattutto a livello esistenziale. Ciò ti renderà più irritabile e ti metterà sulla difensiva. Meno male che stanno arrivando altre energie astrali che ti consentiranno di affrontare questo periodo con più serenità. Sin dalla prima settimana, sotto gli influssi benevoli di Giove, sarai incoraggiato a percorrere nuove strade. Sarà come se per te fosse giunto il momento di poter ottenere dalle stelle tutto quello che vuoi.Ecco come sarà il cielo del mese di settembre 2023 nei confronti della costellazione dei Pesci.I Pesci innamorati dovranno prepararsi ad attraversare un breve momento di crisi nel loro legame affettivo. In pratica, dovrai attendere fino all'inizio della seconda settimana, quando Venere non girerà più retrograda e calmerà le tempeste che ti stanno soffocando. Avrai eccellenti opportunità di riconciliarti con la tua dolce metà e vivere insieme a lui o lei una seconda luna di miele. Meravigliose armonie avranno luogo e il sorriso della felicità ti accompagnerà. Se sei ancora single, avrai la fortuna dalla tua parte dal momento che non ti sarà difficile trovare la persona che stai cercando. Le tue energie sono in aumento e il desiderio di divertirti ti aiuterà a liberarti delle tue insicurezze e le esitazioni. Per te ci saranno incontri romantici che non richiederanno molto impegno e che potrai beneficiare senza tanti preconcetti.La tua attitudine alla socializzazione ti farà eccellere nelle tue attività e nella professione. Inoltre, con l'aiuto di Giove riuscirai a entrare nelle cerchie che contano, dove una persona importante ti darà il supporto di cui hai bisogno per effettuare i cambiamenti necessari nella tua vita lavorativa. Avrai un buon approccio con i tuoi capi o i superiori che sapranno apprezzarti più di quanto pensi e questa per te sarà una piacevole sorpresa. Fai attenzione a non perdere la concentrazione e a non lasciare le cose a metà. Molto presto otterrai privilegi, riconoscimenti e una promozione.Gli influssi lunari settembrini potrebbero renderti troppo ansiosi e farti perdere l'attenzione alle cose più semplici. Corri il rischio di incorrere in qualche infortunio. Inoltre, situazioni improvvise di disturbo potrebbero alterare il tuo sistema nervoso che è una delle aree più vulnerabili per i nati sotto il segno dei Pesci. Evita di stare da solo durante questo periodo. Fuggi dagli stati malinconici e cogli l'opportunità di uscire e divertirti con la famiglia e gli amici.I tuoi giorni fortunati del mese sono: mercoledì 6, giovedì 14 e domenica 24 settembre 2023.