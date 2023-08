Oroscopo settembre 2023 Ariete

Oroscopo del mese di settembre 2023 per il segno Ariete

(20 marzo ~ 19 aprile)

Sole in Vergine (quinconce), dal 23 in Bilancia (opposizione);

Luna nuova il 15 in Bilancia (opposizione) - Luna piena il 30 in Ariete;

Mercurio in Vergine (quinconce - retrogrado, dal 16 diretto);

Venere in Leone (trigono - retrogrado, dal 5 diretto);

Marte in Bilancia (opposizione);

Giove in Toro (semisestile);

Saturno in Pesci (semisestile);

Urano in Toro (semisestile);

Nettuno in Pesci (semisestile);

Plutone in Capricorno (quadrato).

appena inizierà il mese di settembre, tutte le cose che erano bloccate cominceranno a muoversi. Sotto l'azione delle stelle imparerai dalle tue esperienze a non essere troppo severo con le persone che condividono la tua vita. Un poco alla volta comincerai a valutare le situazioni con più tolleranza. Farai piacevoli esperienze che includono la comprensione e l'apertura al nuovo che arriva. Il risultato finale ti farà sentire bene con te stesso e con gli altri.Ecco come sarà il cielo del mese di settembre 2023 nei confronti della costellazione dell'Ariete.In campo affettivo vivrai esperienze fantasiose e romantiche grazie all'ottimo atteggiamento di Venere verso l'area zodiacale dell'Ariete. Il dialogo sarà piacevole e coinvolgente. Le giornate settembrine ti renderanno più ottimisti, sicuri e determinati. Questo è un buon momento, anche se ti trovi in una relazione non formalizzata o sei in procinto di sposarti oppure se vuoi semplicemente cambiare casa o città. Se sei ancora single, avrai ottime possibilità in questi trenta giorni per trovare la persona con cui iniziare una storia d'amore duratura e fare progetti per il futuro. Ti invito, però, a fare attenzione nelle tue scelte, perché potreste incontrare una persona che non è molto positiva per il tuo sviluppo sociale. Cerca di rafforzare la considerazione che hai di te stesso in modo da scegliere il partner che meriti e che ti aiuti a crescere come persona.Si sta aprendo per te una fase abbastanza complicata a livello lavorativa poiché Mercurio, sebbene si muova in quinconce alla tua area zodiacale, si trova nel pieno del suo moto retrogrado. Questo significa che per molte persone nate nel segno dell'Ariete, ci sarà un ambiente di lavoro abbastanza conflittuale, specialmente nelle relazioni tra colleghi e/o collaboratori. Non ti resta che mantenere la calma. Molto presto le cose cambieranno. Se devi portare a termine un accordo, oppure stai cercando la soluzione a un problema, cerca di concludere dopo la seconda quindicina del mese, perché prima le cose potrebbero non essere tanto semplici da risolvere e tu potresti soffrire a causa di qualche delusione.C'è un aspetto per cui molti nativi Ariete dovranno prestare la loro attenzione all'area del benessere fisico e psichico. Sebbene tu abbia una grande vitalità, quando il sistema nervoso è alterato da forti tensioni, le tue difese immunitarie cominciano ridursi e a portarti qualche problema. Perciò, cerca di dedicare alcuni minuti alla pratica di una tecnica di rilassamento. Controlla bene la tua dieta, riposa il tempo necessario e pratica uno sport all'aria aperta. Ciò ridurrà al minimo il rischio di ammalarti.I tuoi giorni fortunati del mese sono: martedì 5, domenica 10 e sabato 30 settembre 2023.