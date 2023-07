Oroscopo agosto 2023 Vergine

Oroscopo del mese di agosto 2023 per il segno Vergine

(23 agosto ~ 22 settembre)

Sole in Leone (semisestile), dal 24 in Vergine;

Luna Piena il 2 in Acquario (quinconce) | Luna Nuova il 16 in Leone (semisestile) | Luna Piena il 31 in Pesci (opposizione);

Mercurio in Vergine (dal 24 retrogrado);

Venere in Leone (semisestile - retrogrado);

Marte in Vergine, dal 28 in Bilancia (semisestile);

Giove in Toro (trigono);

Saturno in Pesci (opposizione - retrogrado);

Urano in Toro (trigono - dal 30 retrogrado);

Nettuno in Pesci (opposizione - retrogrado);

Plutone in Capricorno (trigono - retrogrado).

, ma per fortuna la buona sorte di, in trigono alla costellazione della Vergine, non vi abbandonerà. Questo significa che il pianeta della prosperità vi proteggerà da eventuali ostacoli sia nella vita privata che sul lavoro. Forse alcuni disagi non saranno semplici da risolvere, ma grazie anche alla presenza dinel segno, le energie saranno su un buon livello e potrete lavorare sui vostri progetti senza accusare troppo la stanchezza.Ecco come sarà il cielo del mese di agosto 2023 nei confronti della costellazione della Vergine.Il transito di Venere in semisestile al vostro segno è indice di buon auspicio. Lascerete alle vostre spalle una fase di conflitti e ne comincerete un'altra in cui regnerà l'armonia. Dovrete, però, imparare a condividere con il vostro lui o la vostra lei i vostri progetti e i sentimenti, perché la vostra tendenza a tenere segreti i pensieri può irritare la persona che vi sta accanto. Non permettete a nessuno di mettere in discussione il vostro amore. Il vostro astrologo Jennaro vi ricorda che siete i soli a decidere della vostra vita sentimentale. Se siete in cerca della vostra anima gemella, dovrete attendere con pazienza se volete ottenere dei risultati positivi. Rilassatevi al Sole di agosto, perché non c'è niente di meglio per recuperare l'entusiasmo in attesa che qualcuno possa farvi accelerare il battito del cuore. Non disperate, perché a fine mese incontrerete una persona fuori dal comune.Si sa che ai nativi Vergine sono persone propositive che non solo lanciano un progetto ma danno anche tutto loro stessi per realizzarlo. Grazie ai buoni auspici di Mercurio, in questo oroscopo di agosto ci sono in previsione delle ottime situazioni che accelereranno i vostri progressi in campo lavorativo e/o professionale. In ogni caso, se volete avere sempre il controllo di ogni situazione, sarà bene che vi muoviate con tatto e cautela. Sarete chiamati a sostituire vecchi disegni con idee più appropriate alle nuove circostanze.Un trend altalenante in diversi fattori farà abbassare le vostre difese determinando complicazioni varie e la possibilità di disfunzioni nel sistema digestivo. Per combattere questo stato di cose, prima di tutto dovrete pensare a fortificarvi fisicamente seguendo le prescrizioni del vostro medico. In ogni caso, ricorrete a terapie naturali. Sta a voi affrontare questo periodo estivo con lo spirito pratico e la sicurezza di cui avete bisogno.I tuoi giorni fortunati del mese sono: venerdì 4, lunedì 14 e giovedì 24 agosto 2023.