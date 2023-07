Oroscopo agosto 2023 Sagittario

Oroscopo del mese di agosto 2023 per il segno Sagittario

(23 novembre ~ 21 dicembre)

Sole in Leone (trigono), dal 24 in Vergine (quadrato);

Luna Piena il 2 in Acquario (sestile) | Luna Nuova il 16 in Leone (trigono) | Luna Piena il 31 in Pesci (quadrato);

Mercurio in Vergine (quadrato - dal 24 retrogrado);

Venere in Leone (trigono - retrogrado);

Marte in Vergine (quadrato), dal 28 in Bilancia (sestile);

Giove in Toro (quinconce);

Saturno in Pesci (quadrato - retrogrado);

Urano in Toro (quinconce - dal 30 retrogrado);

Nettuno in Pesci (quadrato - retrogrado);

Plutone in Capricorno (semisestile - retrogrado).

influssi astrali del mese di agosto 2023 si presentano piuttosto contraddittori per i nativi del Sagittario. In particolare, potreste soffrire le quadrature diin Vergine e quella diin Pesci. Solo nella seconda quindicina del mese le cose tenderanno a stabilizzarsi grazie a, in trigono alla vostra area astrologica, che segnerà il ritorno delle buone energie.Ecco come sarà il cielo del mese di agosto 2023 nei confronti della costellazione del Sagittario.L'arrivo del mese di agosto vi renderà più irruenti del solito e questo potrebbe alterare il vostro carattere già abbastanza esuberante. Imparate a controllarvi e a valutate il lato romantico in ogni situazione. Lasciatevi guidare dal vostro gran cuore. Dalla seconda settimana in poi, con il transito di Venere nella vostra casa delle relazioni, percepirete una nuova energia positiva che vi trasmetterà forza e capacità di amare. I sagittari che hanno ancora il cuore libero saranno molto fortunati, giacché avranno l'aiuto di Giove, soprattutto durante la seconda quindicina, quando dal faceto Leone vi aiuterà a pianificare serate divertenti. Perciò, l'astrologo Jennaro v'invita a provare nuove avventure. Più la vostra mente sarà aperta, più possibilità avrete di trovare ciò che cercate.Ad agosto i nativi Sagittario otterranno grandi soddisfazioni, ma dovrete lavorare più del solito se volete raggiungere i vostri obiettivi. Non sarà tutto perfetto, ma alla fine il successo nelle vostre attività sarà garantito, anche se dovrete mettere in campo tutta la fatica e il dinamismo che contraddistinguono il vostro segno. Nei vostri progetti professionali ci sarà una grande sfida che dovete affrontare. In ogni caso, il Sole vi fornirà la protezione necessaria affinché facciate i giusti passi negli investimenti.Se c'è un settore che ha bisogno della vostra attenzione, quello è la salute. Agosto sarà un mese molto teso per la maggior parte dei sagittari. Pertanto, non sarà sempre facile per voi riuscire a controllare i vostri bollori. Probabilmente sarete più irritabili del solito, quindi, potreste soffrire di frequenti emicranie. Il controllo della pressione sanguigna sarà molto importante. Inoltre, la pratica di ginnastica aerobica o lunghe passeggiate all'aperto, vi aiuteranno a liberare le tensioni in eccesso.I tuoi giorni fortunati del mese sono: sabato 5, mercoledì 16 e mercoledì 23 agosto 2023.