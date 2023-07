Oroscopo agosto 2023 Leone

Oroscopo del mese di agosto 2023 per il segno Leone

(23 luglio ~ 22 agosto)

Sole in Leone, dal 24 in Vergine (semisestile);

Luna Piena il 2 in Acquario (opposizione) | Luna Nuova il 16 in Leone | Luna Piena il 31 in Pesci (quinconce);

Mercurio in Vergine (semisestile - dal 24 retrogrado);

Venere in Leone (retrogrado);

Marte in Vergine (semisestile), dal 28 in Bilancia (sestile);

Giove in Toro (quadrato);

Saturno in Pesci (quinconce - retrogrado);

Urano in Toro (quadrato - dal 30 retrogrado);

Nettuno in Pesci (quinconce - retrogrado);

Plutone in Capricorno (quinconce - retrogrado).

una lunga attesa sta per presentarsi un'occasione unica nella vostra vita. Presto lasi rinnoverà nel vostro segno portandovi alcuni cambiamenti. Sarà il momento ideale per affinare le vostre idee e stabilire nuovi obiettivi e ambizioni, perché un nuovo ciclo sta per aprirsi e vi mostrerà esattamente cosa dovrete modificare per arrivare al successo. Perseguirete nuovi ideali, ma dovrete affrontare alcune paure che vi impediscono di andare avanti. Non è escluso un viaggio di piacere o di affari.Ecco come sarà il cielo del mese di agosto 2023 nei confronti della costellazione del Leone.Dopo un periodo piuttosto freddo in tema affettivo, per voi leoni è arrivato il momento di organizzare un programma romantico con il vostro partner. Venere vi compenserà incoraggiando serate entusiasmanti. Dimenticherete tutte le amarezze e i dispiaceri e comincerete ad assaporare esperienze ricche di gioia e di soddisfazione. Ad agosto il divertimento farà parte della vostra vita. Per i leoncini dal cuore solitario, la dea della bellezza si incaricherà di farvi conoscere una persona con qualità a voi affini. Se avete chiuso da poco una storia d'amore, non dovete preoccuparvi. Prima della fine del mese farete un incontro molto importante; è l'anima gemella che busserà al vostro cuore.La vostra reputazione in ambito lavorativo e/o professionale che avete consolidato negli anni, ad agosto crescerà e migliorerà sempre di più. Voi siete uno di quelli che non si addormentano sugli allori, per cui continuerete a dare sempre il meglio di voi. Grazie anche agli influssi benefici di Mercurio, sarete inclini a una comunicazione più agile ed efficace che allontanerà quelle insidie che molte volte ostacolano la vostra attività.Molti nativi Leone trascorreranno questo mese di agosto con buona energia e vitalità. Ciò genererà dei cambiamenti che vi faranno sentire meglio con voi stessi e con gli altri. Sebbene qualche preoccupazione cercherà di minacciare il vostro benessere fisico, non smorzerà comunque il vostro entusiasmo né v'impedirà d'essere felice in questo momento.I tuoi giorni fortunati del mese sono: martedì 2, mercoledì 16 e domenica 27 agosto 2023.